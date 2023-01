Bayer-Calls mit 90%-Chance bei Kursanstieg auf 56 Euro

Wie die BASF-Aktie legte auch die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) in den vergangenen Tagen stark zu. Seit dem Jahresbeginn konnte die Aktie im Vorfeld der Suche nach einem neuen CEO und dem Einstieg eines US-Investors bereits um beachtliche 8 Prozent zulegen.

Obwohl Aktien des europäischen Chemiesektors so hoch wie zuletzt vor 20 Jahren bewertet seien, bekräftigten die Experten der UBS mit einem von 103 auf 99 Euro reduzierten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie. Für positiv eingestellte Anleger, die der Aktie in den nächsten Wochen eine weitere Erholung auf das Niveau von Ende November 2022 im Bereich von 56 Euro zutrauen, könnte ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 53 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 53 Euro, Bewertungstag 13.3.23, BV 0,1, ISIN: CH1153509786, wurde beim Aktienkurs von 52,13 Euro mit 0,20 – 0,23 Euro gehandelt.

Kann sich die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 56 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,38 Euro (+65 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,591 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,591 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW8U050, wurde beim Aktienkurs von 52,13 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro gehandelt.

Kann die Bayer-Aktie auf 56 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,74 Euro (+90 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,823 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,823 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD15WA6, wurde beim Aktienkurs von 52,13 Euro mit 0,65 – 0,66 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 56 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,01 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek