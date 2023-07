Bayer-Calls mit 78%-Chance bei Kursanstieg auf 55 Euro

Mit der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017), die noch im April 2023 oberhalb von 62 Euro gehandelt wurde, ging es bis zum 7. Juli 2023 auf bis zu 48,28 Euro nach unten. Danach konnte sich die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 51,50 Euro erholen. Offenbar war die Nachricht, dass Bayer wegen des eingebrochenen Glyphosat-Umsatzes eine Milliardenabschreibung vornehmen müsse und die Erwartungen für das laufenden Jahr am unteren Ende des Prognosekorridors angesiedelt sein werden, offenbar bereits im Aktienkurs eingepreist, da dieser nach einer kurzen Schrecksekunde deutlich ins Plus drehte.

Trotz der Gewinnwarnung bekräftigte die Mehrheit der Experten in den jüngsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 92 Euro (UBS) ihre Kaufempfehlungen für die Bayer-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 55 Euro erholen, wo sie zuletzt Anfang Mai 2022 gehandelt wurde, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 52 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 52 Euro, Bewertungstag 11.9.23, BV 0,1, ISIN: CH1198355575, wurde beim Aktienkurs von 51,50 Euro mit 0,176 – 0,186 Euro gehandelt.

Kann sich die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 55 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,33 Euro (+77 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,345 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,345 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG7J1N1, wurde beim Aktienkurs von 51,50 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro gehandelt.

Kann die Bayer-Aktie auf 55 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,66 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 46,363 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,363 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH8TSW2, wurde beim Aktienkurs von 51,50 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 55 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,86 Euro (+48 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek