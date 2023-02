Bayer-Calls mit 71%-Chance bei Erreichen des Vortagesniveaus

Bei der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) ging es in den ersten Wochen des Jahres 2023 zügig nach oben. Beschloss die Aktie das vergangene Handelsjahr noch bei 48,33 Euro, so wurde sie Anfang Februar sogar oberhalb von 65 Euro gehandelt, um danach bis zum 27.2.23 auf 58,58 Euro zu korrigieren. Nachdem Bayer bekannt gab, Umsatz und Gewinn trotz widriger Rahmenbedingungen im Vorjahr gesteigert zu haben und die Dividende von 2 Euro auf 2,40 Euro zu erhöhen, gab der Aktienkurs um 5 Prozent auf sein aktuelles Niveau bei 55,80 Euro nach.

Da der Ausblick für Pharma- und Agrarchemiekonzerne nicht schlecht sei, bekräftigen Experten mit Kurszielen von bis zu 94 Euro (Bernstein Research) nach den Zahlen ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Für positiv eingestellte Anleger, die der Aktie in den nächsten Wochen nach dem jüngsten Kursrückgang zumindest wieder eine Erholung auf das Niveau von 59 Euro zutrauen, wo sie zuletzt am 27.2.23 notierte, könnte ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 57 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 57 Euro, Bewertungstag 14.6.23, BV 0,1, ISIN: DE000HG63BW7, wurde beim Aktienkurs von 55,80 Euro mit 0,25 – 0,27 Euro gehandelt.

Kann sich die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 59 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,39 Euro (+44 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 53,122 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 53,122 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK938G1, wurde beim Aktienkurs von 55,80 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro gehandelt.

Kann die Bayer-Aktie auf 59 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,58 Euro (+71 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 51,424 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 51,424 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PE7L3M3, wurde beim Aktienkurs von 55,80 Euro mit 0,47 – 0,50 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 59 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,75 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek