Bayer: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Mit einem Kursrückgang von zehn Prozent innerhalb des vergangenen Monats zählt die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) zu den schwächsten Werten im DAX für diesen Zeitraum. Im frühen Handel des 30.8.22 startete die Aktie, die noch am 29.8.22 bei 50,31 Euro auf den tiefsten Stand seit Anfang März zurückgefallen war, nach den positiven Zahlen des Mitbewerbers Syngenta mit einem Plus von zwei Prozent in den Handelstag.

Erfüllen sich die positiven Erwartungen jener Experten, die die Bayer-Aktie nach dem Start des Phase-III-Studienprogrammes zur Untersuchung der Wirksamkeit eines Medikamentes zur Schlaganfallprävention mit Kurszielen von bis zu 96 Euro (UBS) zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie auf dem aktuellen Niveau zumindest gut unterstützt sein.

Für positiv eingestellte Anleger, die der Aktie in den nächsten Wochen eine Erholung auf das Niveau von Anfang August im Bereich von 58 Euro zutrauen, könnte ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 55 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 55 Euro, Bewertungstag 18.11.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD81025, wurde beim Aktienkurs von 52,01 Euro mit 0,22 – 0,23 Euro gehandelt.

Kann sich die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 58 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,46 Euro (+100 Prozent) erhöhen. Tritt der Kursanstieg bereits innerhalb der nächsten zwei Wochen ein, dann wird der Schein sogar einen handelbaren Preis von 0,50 Euro (+117 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 46,096 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,096 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH4GT25, wurde beim Aktienkurs von 52,01 Euro mit 0,65 – 0,66 Euro gehandelt.

Kann die Bayer-Aktie auf 58 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,19 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek