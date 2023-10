Batterien aus Kanada

In Quebec wird eine riesige Batteriefabrik entstehen. Es ist die größte private Investition in der Geschichte Quebecs

Es wird von einer Investition von rund sieben Milliarden CanDollar gesprochen. Batteriezellen-Hersteller Northvolt aus Schweden wird die geplante Fabrik nahe Montreal auf einem 170 Hektar großen Gelände bauen. In der Nähe gibt es saubere Energie aus Wasserkraft. Kanada hat in Sachen Wasserkraft einiges zu bieten. 60 Gigawattstunden Jahreskapazität, Herstellung von Kathodenmaterial sowie Recycling-Möglichkeiten für Batterien werden hier entstehen. Bei den Lithium-Ionen-Batterien gehört die Kathode (Pluspol) zu den teuersten Komponenten. Meist ist er aus Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxid gefertigt. Europa beispielsweise ist bei den Kathoden noch sehr von China abhängig. Allerdings hat dieses Jahr im Juni der Chemiekonzern BASF in Schwarzheide mit der Produktion von Kathoden-Materialien begonnen.

Für Kanada rücken jetzt also die Chancen auf die Entwicklung einer kohlenstofffreien Zukunft näher. Die Regierung von Kanada und von Quebec unterstützt den Bau der Batteriefabrik, denn die Produktion von Batterien für die Elektromobilität im eigenen Land ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Die Lithium-Ionen-Batterien sind nun mal die wichtigste Zutat in einem Elektrofahrzeug, wichtiger als Fahrwerk oder Motor. In Europa beginnt die Autoindustrie sich mehr und mehr von Staaten wie China unabhängiger zu machen. In der EU existieren heute rund 40 Batteriefabriken. Fahrzeugproduktionsstätten dagegen gibt es deutlich mehr, nämlich 322. Daher sind Fabriken in Planung, die die Akkus für die Elektrofahrzeuge herstellen können. Damit die Elektromobilität sich weiterverbreiten kann, ist sehr viel Lithium nötig. Darum kümmern sich Gesellschaften wie Century Lithium oder Targa Exploration. In Nevada liefert das Clayton Valley Lithiumprojekt von Century Lithium bereits in einer Pilotanlage Lithiumkarbonat in bester Batteriequalität. In Quebec, Manitoba, Saskatchewan und Ontario besitzt Targa Exploration Lithiumprojekte.

