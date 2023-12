Barrick Gold holt auf: Wie nachhaltig der Ausbruch wirklich ist

Freitag, 22. Dezember 2023



Vorab: Aufgrund der anstehenden Weihnachtsfeiertage legt unser Analyse- und Redaktionsteam eine Verschnaufpause ein. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen aus dem Börsenjahr 2023 und melden uns am Montag, 8. Januar 2024 in alter Frische – und mit neuen Anregungen aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen – zurück. Ich wünsche Ihnen, im Namen meines gesamten Teams, gesegnete Feiertage und bereits heute schon einen guten und erfolgreichen Start ins neue (Börsenjahr) 2024!



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe. Heute gilt mein Blick dem Basiswert Barrick Gold (WKN: 870450). Der Kurs der Barrick Gold-Aktie am Freitag, 22. Dezember 2023 kurz nach Handelseröffnung am Börsenplatz New York: 18,44 USD (+2,7%).

Die Company Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbau-Unternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von rd. 200 Tonnen. Innerhalb des Rohstoffindex NYSE Arca-Gold-Bugs stellt Barrick Gold einer der schwersten Position dar! Wir sprechen damit also von einem echten Blue Chip im Goldbereich mit einer Marktkapitalisierung von derzeit rd. 31,3 Mrd. USD. Das KGV(2024e) liegt bei 16,4.

Zum Hintergrund Der Goldpreis zeigte sich zuletzt volatil, schaffte es aber bis Wochenschluss, sich signifikant oberhalb seiner psychologisch bedeutsamen Schlüsselmarke von 2000 USD zu etablieren. Mit einem Plus von 1,1 Prozent am Freitag zeigt sich der Gold-Preis zum Wochenschluss hin sehr fest. Das unterstützt grundsätzlich auch die Aktien von Goldminen.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf der Barrick-Gold-Aktie auf Wochenbasis. Deutlich zu erkennen: die Schlüsselmarke, die ich bei 18 USD sehe. Diese wurde am Freitag (22.12.23), gleich nach Handelseröffnung in New York, nach oben durchstoßen! Ein Befreiungsschlag? Das muss sich zeigen. Doch die Ausgangslage freut Chartisten und achten dabei auf der Unterseite auf die 200-Tagelinie: diese verläuft bei aktuell 17 USD und verstärkt mit ihrem Verlauf die Preislinie bei 16,91 USD in ihrer Eigenschaft als Support.

Die Prognose Die Bodenbildung beim Kursverlauf der Barrick-Gold-Aktie ist offensichtlich. Zwischenzeitlich haben sich die Notierungen gut von ihrem bisherigen Jahrestief bei 13,82 USD (Oktober 2023) erholt. Dabei ist aktuell keine Marktübertreibung erkennbar. Der Break out vom Freitag, 22. Dezember, muss zwar noch durch die weitere Kursentwicklung der kommenden Woche bestätigt werden, doch die Ausgangslage stimmt positiv. Barrick Gold bleibt damit ein spekulativer Basiswert, aus dem mehr erwachsen könnte – sofern auch der Gold-Preis weiter mitspielt …

Die Strategie In meinem wöchentlichen Börsenbrief Optionsscheine Expert Trader© habe ich aktuell Gold in meinem Musterdepot! Damit profitieren meine Leser in gehebelter Form von einer weiteren Preiserhöhung beim Edelmetall – mein Börsenbrief beschäftigt sich nämlich auch mit dem Rohstoffsektor. Infos zum Produkt:

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit, und – nochmals: schöne und besinnliche Feiertage!

Manfred Ries, Chefredakteur

