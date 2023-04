Barrick Gold: Wo der nächste Widerstand wartet

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":



Montag, 6. März 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: weiterhin die Commodities!

Heute geht’s um Gold, beziehungsweise um den Goldminenwert Barrick Gold (WKN: 870450). Die Barrick-Gold-Aktie am Montag, 6. März 2023 (17:30 Uhr MEZ) am Handelsplatz New York: 19,58 USD (-0,2%).

Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbau-Unternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von ~200 Tonnen. Innerhalb des Rohstoffindex NYSE Arca-Gold-Bugs stellt Barrick Gold einer der schwersten Position dar! Wir sprechen damit also von einem echten Blue Chip im Goldbereich. Das KGV(2024e) liegt bei ~16,6.

Oben abgebildet: Der Tageschart von Barrick Gold auf USD-Basis. Gut erkennbar: Der Unterstützungsbereich bei 15,80 USD, der in der Vorwoche auf eine überverkaufte Marktsituation traf. Ende Februar gelang es den Notierungen schließlich, einen kurzzeitigen Abwärtstrend nach oben zu durchbrechen. Den nächsten Widerstand machen wir ~16,53 USD aus. Weitaus kräftiger jedoch: der Kursbereich 17,00/17,10 USD, der durch zwei fallende Durchschnittslinien gebildet wird – spätestens hier ist im Rahmen einer weiteren Kurserholung mit Gegenwind zu rechnen.

Solange die 200-Tagelinie (blaue Linie) fällt, solange gilt der mittelfristige Trend als nach unten orientiert. Die grüne Kurve beschreibt die 21-Tagelinie, die den kurzfristigen Trend widerspiegelt. Damit sollte eine Kurserholung aktuell mehr als Gegenbewegung innerhalb eines intakten Abwärtstrends angesehen werden. Betrachtet man sich den Wochenchart, so ist eine bereits leicht überverkaufte Marktsituation erkennbar – schließlich lag das bisherige Jahreshoch (Ende Januar) bei 20,20 USD. Innerhalb von nur fünf Handelswochen ging es mit den Kursen von Barrick Gold also um 18 Prozent nach unten. Von dieser Betrachtungsweise her wäre eine Fortschreibung der aktuellen Erholungsbewegung durchaus vorstellbar.

Der Optionsscheine Expert Trader© verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader© unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© im Oktober 2019 weisen ~82% der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Infos zum Produkt:

www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader-aktuell

Soweit für heute – ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.