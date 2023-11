Barrick Gold: Wo die nächste Unterstützung liegt

Montag, 13. November 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Edelmetalle. Heute gilt mein Blick dem Basiswert Barrick Gold (WKN: 870450). Kurs der Barrick Gold-Aktie am Montag, 13. November 2023 (19:30 Uhr MEZ) am Handelsplatz New York: 15,28 USD (+0,4%).

Die Company Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbau-Unternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von rd. 200 Tonnen. Innerhalb des Rohstoffindex NYSE Arca-Gold-Bugs stellt Barrick Gold mit einer Gewichtung von rund 28 Prozent einer der schwersten Position dar! Wir sprechen damit also von einem echten Blue Chip im Goldbereich mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rd. 26,6 Mrd. USD. Das KGV(2024e) liegt bei 14,1.

Zum Hintergrund Der Gold-Preis stand zuletzt unter starkem Abgabedruck – die Charttechnik trübt sich ein. Das wirkt sich auch negativ auf die Kurse der Goldminen aus: Barrick Gold verlor in der Vorwoche acht Prozent an Wert. Zu Wochenbeginn können sich die Notierungen am Börsenplatz New York leicht festigen.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf der Barrick-Gold-Aktie auf Wochenbasis. Deutlich zu erkennen: Die sehr schwache Vorwoche; dargestellt durch das vorletzte Candle mit seinem großen, schwarzen Kerzenkörper. Die Tiefstkurse der Vorwoche lagen bei rund 15 USD. Der übergeordnete Abwärtstrend, dargestellt durch den Verlauf der 200-Tagelinie, verläuft stark negativ.

Die Prognose Die 200-Tagelinie drehte bereits Ende August nach unten und kündigte damals bereits den Beginn eines mittelfristigen Abwärtstrends ein. Damit definieren wir den Preiskorridor zwischen 16,80 USD und 17,00 USD als zähen Widerstand nach oben. Auf der Unterseite erkennen Chartisten einen Unterstützungsbereich um 14,70 USD. Im Idealfall hält bereits die Preislinie bei 15 USD, die am vergangenen Freitag getestet wurde. Mit einem weiterhin volatilen Kursverhalten – mit einer seitwärts/abwärts verlaufenden Tendenz – muss bei der Barrick-Gold-Aktie gerechnet werden.

Ein Rückblick „Ein Durchbruch unter das bisherige Wochentief bei 15,47 USD wäre negativ zu bewerten. Anschließend müsste mit weiteren Kursrückschlägen gerechnet werden“, so meine Ansage vom 23. August an dieser Stelle – bei einem damaligen Barrick-Gold-Kurs von 15,90 USD. Dieses Szenario trat letztlich ein; Barrick Gold fiel im Anschluss bis auf 13,82 USD zurück. In meiner anschließenden Analyse vom 29. September verwies ich auf die fallende 200-Tagelinie als Widerstand. Dieser wurde nur zwei Wochen später einer Kurserholung zum Verhängnis (roter Pfeil): seither ging es mit den Kursen rasant abwärts. Ich halte Sie auf dem Laufenden!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Commodities. Ich wünsche Ihnen eine schöne und erfolgreiche (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.