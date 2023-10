Barrick Gold: Wie tief die Kurse jetzt noch fallen können

Freitag, 29. September 2023

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Rohstoffe. Heute gilt mein Blick dem Basiswert Barrick Gold (WKN: 870450). Kurs der Barrick Gold-Aktie am Freitag, 29. September 2023 (18:00 Uhr MESZ) am Handelsplatz New York: 14,49 USD (-0,5%).

Die Company

Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbau-Unternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von rd. 200 Tonnen. Innerhalb des Rohstoffindex NYSE Arca-Gold-Bugs stellt Barrick Gold einer der schwersten Position dar! Wir sprechen damit also von einem echten Blue Chip im Goldbereich mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rd. 25,6 Mrd. USD. Das KGV(2024e) liegt bei rd. 12,8.

Zum Hintergrund

Der Goldpreis korrigiert in dieser Woche sehr kräftig – der Wochenverlust dürfte sich auf rd. 3,5 Prozent belaufen. Das Barrel Gold am Freitagabend: 1856 USD (-0,5%). Aussichten auf eine fallende Inflation und damit auch auf ein Ende des Zinsanstieges lasten auf den Edelmetallen.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Chartverlauf der Barrick-Gold-Aktie auf Monatsbasis. Deutlich zu erkennen: das aktuelle Monats-Candle mit seinem großen, schwarzen Kerzenkörper. Dieses visualisiert das aktuelle Monatsminus von 9,7 Prozent. Der Durchbruch unter die 15-USD-Preislinie hat weitere Verkäufe nach sich gezogen. Mit Kursen um 14,50 USD kostet eine Aktie von Barrick Gold wieder so viel, wie letztmalig im November 2022. Der Wochenschlusskurs dürfte de facto auf Monatstief liegen. Das sehen wir als sehr kritisch, ebenso der Verlauf des MACD-Trendfolgeindikators.

Die Prognose

„Ein Durchbruch unter das bisherige Wochentief bei 15,47 USD wäre negativ zu bewerten. Anschließend müsste mit weiteren Kursrückschlägen gerechnet werden“, so meine Ansage vom 23. August an dieser Stelle – bei einem damaligen Barrick-Gold-Kurs von 15,90 USD. Dieses Szenario trat letztlich ein. Und die Ausgangssituation bei der Barrick-Gold-Aktie bleibt angespannt! Sollten die Notierungen nicht schnell wieder gen Norden drehen, drohen weitere Preisrückschläge. Charttechnisch lässt sich aus dem Wochenchart eine Unterstützung um 14 USD herleiten. Mit Blick auf den obigen Monatschart findet sich der nächste Support sogar erst wieder um 12,60 USD. Der Titel bleibt als volatil – und damit als spekulativ – einzustufen.

