Barrick Gold: Wie tief die Korrektur jetzt noch gehen könnte

Von Manfred Ries



Freitag, 3. Februar 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe!

Und dort einmal mehr die Edelmetalle. Heute soll es um den Basiswert Gold gehen; beziehungsweise um den Goldminenwert Barrick Gold (WKN: 870450). Die Barrick-Gold-Aktie am Freitag, 3. Februar 2023 (18 Uhr MEZ) am Handelsplatz New York: 18.60 USD (-3,9%).

Die Company

Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbau-Unternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von ~200 Tonnen. Innerhalb des Rohstoffindex NYSE Arca-Gold-Bugs stellt Barrick Gold einer der schwersten Position dar! De facto also sprechen wir von einem Blue Chip im Goldbereich.

Die Hintergründe

Bedingt durch die neuerlichen Zinsanhebungen der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) kam es ab Donnerstag zu einem Abverkauf beim Gold-Preis: Die Notierung für eine Unze Feingold fiel von 1960 USD bis auf 1865 USD (-4,8%) zurück. Das brachte auch zum Wochenschluss hin die Goldminen-Aktien unter starken Abgabedruck.

Die Ausgangslage

Mit dem aktuellen Kurseinbruch haben die Notierungen von Barrick Gold ihre 21-Tagelinie nach unten durchbrochen. Erschwerend kommt hinzu, dass die 200-Tagelinie – aktuell bei 17,46 USD verlaufend – noch fällt und damit die Kurse damit offenbar mit nach unten zieht. Positiv: die zuvor gesehene überkaufte Marktsituation (siehe Slow-Stochastik-Indikator) konnte sich zwischenzeitlich bereinigen.

Die Prognose

Orientiert man sich bei der Trendbestimmung am Verlauf der 200-Tagelinie, so ist der Trend im mittelfristigen Zeitfenster noch als negativ zu beschreiben. Charttechnisch könnte sich ~18 USD ein Support ausbilden; dieser rührt noch von Anfang des Jahres her. Bei weiterem Abgabedruck wäre auch ein Test der 200-Tagelinie (17,46 USD) denkbar. Dort würden dann die Karten neu gemischt. Auf der Oberseite gilt der Preisbereich ~20,00/20,30 USD als Widerstand nach oben.

Die Strategie

Die Aktien von Barrick Gold habe ich in meinem wöchentlichen Börsenbrief Optionsscheine Expert Trader© auf der Watch List. In der abgelaufenen Woche habe ich von einem Einstand abgesehen. Eine Strategie, die sich rückblickend als richtig war. Sollte sich hier ein Comeback anbahnen, so werde ich in meinem Börsenbrief auf Barrick Gold zu sprechen kommen. Infos zum Produkt:

Soweit für heute – ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

