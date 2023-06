Barrick Gold: Was für ein Comeback spricht – und was drin steckt

von Manfred Ries



Mittwoch, 28. Juni 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Rohstoffe. Heute gilt mein Blick dem Basiswert Barrick Gold (WKN: 870450). Kurs der Barrick Gold-Aktie am Mittwoch, 28. Juni 2023 (16:00 Uhr MESZ) am Handelsplatz New York: 16,44 USD (-1,3%).

Zum Hintergrund Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Zinserhöhungen in den USA weitergehen werden und rechnen für den Sommer mit einem erneuten Zinsschritt der Fed um +25 Basispunkten. Steigende Zinsen stärken grundsätzlich den USD und machen Gold damit weniger attraktiv.

Die Company Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbau-Unternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von ~200 Tonnen. Innerhalb des Rohstoffindex NYSE Arca-Gold-Bugs stellt Barrick Gold einer der schwersten Position dar! Wir sprechen damit also von einem echten Blue Chip im Goldbereich mit einer Marktkapitalisierung von aktuell ~29,2 Mrd. USD. Das KGV(2024e) liegt bei rund 14,5.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: Der Wochenchart von Barrick Gold. In der Vorwoche wurde mit 15,85 USD ein Bewegungstief markiert. Ausgehend vom bisherigen Jahreshoch bei 20,75 USD (4.5.) hat der Kurs von Barrick Gold damit rund 24 Prozent an Wert eingebüßt – und das innerhalb von nur acht Wochen. Das zeigt die hohe Schwankungsfreudigkeit der Minenwerte.

Die Prognose Mit Blick auf die vergangenen beiden Wochen spricht das Chartbild von Barrick Gold von einer potenziellen Bodenbildung. Die im April gesehene überkaufte Marktsituation hat sich zwischenzeitlich vollständig bereinigt und die Titel gelten bereits als leicht überverkauft; davon zeugt der Slow-Stochastik-Indikator. Die 200-Tagelinie strebt aufwärts, zeugt damit von einer mittelfristig positiven Ausgangslage und dürfte die Kurse nach oben ziehen. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei aktuell 17,20 USD und damit knapp unterhalb des 17,50er-Widerstandes – dort werden sich dann die Weichen stellen. Den Support-Bereich zwischen 15,85 und 15,50 USD ist zu beachten!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

