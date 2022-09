Barrick Gold: Unterstützung in Gefahr

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":





Freitag, 2. September 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute einmal mehr interessant: die …

...Rohstoffe / Emerging Markets! Konkret: es geht es heute um Gold – und dort um den Minenwert Barrick Gold Corp. (WKN: 870450). Die von Anlegern erhoffte Kursstabilisierung im Bereich ~15 USD ist noch keine ausgemachte Sache – die Lage hat sich zu Monatsbeginn zugespitzt. Kurs der Barrick-Gold-Aktie am Freitag, 2. September 2022 (16:35 MESZ) in New York: 15,07 USD (+3,3%).

Die Company. Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbau-Unternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von ~200 Tonnen. Innerhalb des Rohstoffindex NYSE Arca-Gold-Bugs stellt Barrick Gold einer der schwersten Position dar! De facto also sprechen wir von einem Blue Chip im Goldbereich.

Die Ausgangslage. Die Handelswoche war von großen Kursabschlägen gekennzeichnet. Der im Wochenverlauf gesehene Durchbruch unter den Unterstützungsbereich 15,00/14,85 USD ist kritisch zu beurteilen und dürfte weitere Verkäufe – ausgelöst durch das Platzieren von Stop-Loss-Aufträgen – nach sich ziehen. Der übergeordnete Trend verläuft abwärts gerichtet, was nicht zuletzt auch durch den fallenden MA(200) visualisiert wird.

Der Ausblick. Seit dem bisherigen Jahreshoch bei ~26 USD sind die Kurse von Barrick Gold bis auf ~14,60 USD zurückgefallen – ein Minus von bis zu 44(!) Prozent seit vergangenen April. Die Titel bleiben auch weiterhin stark angeschlagen. Aktuell liegen die Notierungen ~27 Prozent unterhalb ihres MA(200) – siehe DIX-Indikator. Rückblickend betrachtet ein fast schon historischer Wert. Gleichwohl muss aufgrund der kritischen Charttechnik mit weiter nachgebenden Notierungen gerechnet werden. Der nächste Support ist dabei im Bereich ~13,81 USD zu erwarten. Eine zeitnahe Kursstabilisierung oberhalb von 15 USD würde das Gesamtbild jedoch aufklaren. Die nächste größere Hürde veranschlagen wir im Bereich ~17 USD. Die kommende Handelswoche könnte wegweisend sein.

Letztlich hängt die Kursentwicklung bei Barrick Gold auch stark mit der weiteren Preisbewegung bei Gold zusammen. Der Gold-Preis zeigt sich seit Monaten bereits sehr schwach. Technische Gegenbewegungen nach oben sind jederzeit möglich, doch das Gesamtbild ist, insbesondere in der längerfristigen Betrachtungsweise, auch beim Gold-Chart grundsätzlich kritisch zu bewerten.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

