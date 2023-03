Barrick Gold: Der Goldpreis lässt die Goldminenunternehmen wieder glänzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Symbol: GOLD ISIN: CA0679011084

Rückblick: Anleger, die von weiter steigenden Goldnotierungen überzeugt sind, können indirekt über Aktien von Goldminenunternehmen in das gelbe Edelmetall investieren. Die Bankenkrise lässt den Goldpreis gerade anziehen. Die Inflation sorgt auf der einen Seite zwar für höhere Kosten, aber Barrick profitiert auf der anderen Seite von den gestiegenen Goldpreisen. Charttechnisch hat es die Aktie geschafft, alle wichtigen gleitenden Durchschnitte zurückzuerobern.

Meinung: Das Anlegerinteresse am “sicheren Hafen” Gold ist wieder gestiegen. Die Bankenkrise und die Inflation treiben die Nachfrage nach dem Edelmetall an. Der Goldpreis könnte in Kürze die wichtige 2.000 USD-Marke nachhaltig überwinden. Barrick Gold profitiert vom hohen Goldpreis, welcher den Abbau profitabler macht. Wenn der Goldpreis weiter ansteigt, könnte die Eröffnung einer Long-Position in dem Papier des Minenunternehmens durchaus aussichtsreich sein.

Chart vom 23.03.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 18.45 USD

Setup: Bei Kursen über 18.51 USD könnte man eine Long-Position eröffnen. Der Stopp-Loss ließe sich nach dem Entry unter dem Tief der aktuellen Woche platzieren.

Meine Meinung zu Barrick Gold ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in GOLD

