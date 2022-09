Barrick Gold: Erneute Abwärtswelle!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Barrick Gold Aktie (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) konnte in den letzten Wochen im Bereich um 14,50 einen Doppelboden ausbilden (siehe Chart unten), weshalb wir hier am 06.09.22 eine Longposition eröffnet hatten.



Nach anfänglichen Zugewinnen bis auf 16,13 kam die Notierung in dieser Handelswoche jedoch wieder deutlicher zurück und rutschte dabei am gestrigen Börsentag auch unter unsere nachgezogene StoppMarke bei 15,22 Euro. Der Trade wurde somit auf Einstand glattgestellt, es bleibt "außer Spesen nichts gewesen"! Die negative Tendenz setzt sich am heutigen Wochenschluß weiter fort, aktuell notiert der Minenwert bei 14,97 Euro und könnte somit erneut die bisherigen Tiefs testen.

Barrick Gold Tageschart

Finanztrends Video zu Barrick Gold



