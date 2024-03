Barrick Gold: Diese Kursmarken müssen Anleger kennen

Montag, 18. März 2024

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Edelmetalle. Heute gilt mein Blick dem Minenwert Barrick Gold (WKN: 870450). Der Kurs der Barrick Gold-Aktie am Montag, 18. März 2024 (18:10 Uhr MEZ) am Handelsplatz New York: 15,75 USD (-0,3%).

Die Company Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbau-Unternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von rd. 200 Tonnen. Innerhalb des Rohstoffindex NYSE Arca-Gold-Bugs stellt Barrick Gold mit einer Gewichtung von rund 28 Prozent sogar einer der schwersten Position dar. Wir sprechen damit von einem echten Blue Chip im Goldbereich mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 27,7 Mrd. USD. Das KGV(2025e) liegt bei 14.

Zum Hintergrund Der Gold-Preis hat sich in den vergangenen Wochen deutlich erholt. Dabei wurde am 8. März 2024 mit 2195 USD je Feinunze ein neues Allzeithoch markiert. Das kommt auch den Goldminen-Aktien zugute.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf der Barrick-Gold-Aktie auf Wochenbasis. Zu sehen: die abwärts verlaufende 200-Tagelinie, die von einem übergeordneten Abwärtstrend zeugt. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei aktuell 16,24 USD und verstärkt damit die horizontale Preislinie um 16,36 USD in ihrer Eigenschaft als Widerstand. Im Chartbild ebenfalls zu sehen: der Doppelboden, der sich zwischen Oktober 2023 und Februar 2024 bei 13,82 USD ausgebildet hat (grüne Pfeile).

Die Prognose Vorab: der langfristige Trend verläuft abwärts gerichtet! Dies mit Blick auf die noch immer fallende 200-Tagelinie. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Break out über 16,36 USD wünschenswert; dies könnte anschließend weitere Käufer auf den Plan rufen. Als engmaschige Unterstützung sehe ich die Preislinie um 15,04 USD. Ein Durchbruch nach unten wäre negativ zu bewerten.

Ein Rückblick Am 28. Februar 2024 hatte ich Barrick Gold an dieser Stelle positiv besprochen, aber auf den Widerstand um 16,30 USD hingewiesen. Kurs damals: 14,32 USD. Seither ist der Kurs der Barrick-Gold-Aktie bis auf 16,10 USD gestiegen. Meine Leser konnten den jüngsten Aufwärtstrend damit nahezu punktgenau bis an den Widerstandsbereich heran auf der Long-Seite gewinnbringend traden. Ich bleibe für Sie am Ball!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Commodities. Ich wünsche Ihnen eine schöne und erfolgreiche (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader