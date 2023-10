Barrick Gold: Diese Kursmarken müssen Anleger jetzt kennen

Freitag, 20. Oktober 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Edelmetalle. Heute gilt mein Blick dem Basiswert Barrick Gold (WKN: 870450). Kurs der Barrick Gold-Aktie am Freitag, 20. Oktober 2023 (18:30 Uhr MESZ) am Handelsplatz New York: 16,94 USD (+2,0%).

Die Company Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbau-Unternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von rd. 200 Tonnen. Innerhalb des Rohstoffindex NYSE Arca-Gold-Bugs stellt Barrick Gold einer der schwersten Position dar! Wir sprechen damit also von einem echten Blue Chip im Goldbereich mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rd. 29,1 Mrd. USD. Das KGV(2024e) liegt bei 15,6.

Zum Hintergrund Der Goldpreis gewinnt im Zuge der Ereignisse im Nahen Osten wieder an Wert – der Wochengewinn liegt bei rund 8,8 Prozent. Der Goldpreis am Freitag, 20. Oktober 2023: 1980 USD (+0,3%). Das zieht nun auch wieder die Goldminenwerte nach oben.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf der Barrick-Gold-Aktie auf Wochenbasis. Deutlich zu erkennen: Das kräftige Comeback, das vor drei Wochen einsetzte und die Notierungen der Barrick-Gold-Aktie von 13,82 USD bis auf rd. 17 USD nach oben trug. Damit summiert sich das Plus in der Aktie auf rd. 22 Prozent innerhalb der vergangenen drei Wochen. Doch notiert Barrick Gold auch heute noch weit abgeschlagen von seinem bisherigen Jahreshoch bei 20,75 USD (Mai 2023). Die 200-Tagelinie fällt und zeugt damit von einem grundsätzlich negativen Trendverlauf in der mittelfristigen Betrachtung. Den nächsten Widerstand legen wir auf 17,50 USD.

Die Prognose „Ein Durchbruch unter das bisherige Wochentief bei 15,47 USD wäre negativ zu bewerten. Anschließend müsste mit weiteren Kursrückschlägen gerechnet werden“, so meine Ansage vom 23. August an dieser Stelle – bei einem damaligen Barrick-Gold-Kurs von 15,90 USD. Dieses Szenario trat letztlich ein; Barrick Gold fiel im Anschluss bis auf 13,82 USD zurück; einem 12-Monatstief: Zeit für eine Neubewertung. Das positive Trendverhalten der vergangenen drei Wochen hat wider Erwartens zu keiner überkauften Marktsituation geführt; davon zeugt der Slow-Stochastik-Indikator. Alles in Ordnung? Nicht ganz. Denn nun aber dringen die Kurse zunehmend in einen Widerstandsbereich ein. Dieser zieht sich von 16,81 USD bis 17,36 USD (= 200 Tagelinie) hin. Der Titel bleibt als volatil – und damit als spekulativ – einzustufen: eine Aktie für Trader!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Commodities. Ich wünsche Ihnen eine schöne und erfolgreiche (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

