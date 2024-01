Barrick-Gold-Aktie: Darauf müssen sich Anleger jetzt einstellen

Montag, 29. Januar 2024



was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Edelmetalle. Heute gilt mein Blick dem Basiswert Barrick Gold (WKN: 870450). Kurs der Barrick Gold-Aktie am Montag, 29. Januar 2024 (16:20 Uhr MEZ) am Handelsplatz New York: 15,55 USD (+0,1%).

Zum Hintergrund Der Gold-Preis präsentierte sich zuletzt hoch volatil – die Charttechnik ist angespannt. Das wirkt sich auch auf die Kurse der Goldminen aus: Barrick Gold verlor in den vergangenen fünf Handelswochen rund 17 Prozent an Wert. Zu Wochenbeginn können sich die Notierungen am Börsenplatz New York – im Schlepptau eines kräftigeren Gold-Preises – stabilisieren. Die Feinunze Gold kostet zu Wochenbeginn 2023 USD (+0,2%).

Die Company Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbau-Unternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von rd. 200 Tonnen. Innerhalb des Rohstoffindex NYSE Arca-Gold-Bugs stellt Barrick Gold mit einer Gewichtung von rund 28 Prozent einer der schwersten Position dar! Wir sprechen damit also von einem wahren Blue Chip im Bereich der Goldminen mit einer Marktkapitalisierung von derzeit rd. 27,3 Mrd. USD. Das KGV(2024e) liegt bei 13,0.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf der Barrick-Gold-Aktie auf Wochenbasis. Deutlich zu erkennen: der sehr schwache Jahresauftakt, dargestellt durch die vergangenen Wochenkerzen mit ihren großen, schwarzen Kerzenkörpern. Auffallend in der Vorwoche: die Kerze mit ihrem sehr langen, oberen Docht. Heißt: die Kurse von Barrick Gold stiegen im Wochenverlauf kräftig an – gaben bis zum Wochenschluss hin aber fast ihre gesamten Gewinne wieder ab: ein Zeichen von Schwäche. Die Indikatoren-Analyse fällt ebenfalls negativ aus; dies gerade auch mit Blick auf den MACD-Trendfolgeindikator auf wöchentlicher Basis.

Die Prognose Die 200-Tagelinie drehte bereits Ende August nach unten und läutete damals den Beginn eines mittelfristigen Abwärtstrends ein. Ich berichtete im August darüber und mahnte zur Vorsicht. Mit Blick auf diesen gleitenden Durchschnitt definiere ich die 16,90er-USD-Marke als wichtigen Widerstand. Zuvor aber wartet bereits um 16,25/16,40 eine Resistance-Areal, die Anleger im Auge behalten müssen. Auf der Unterseite bleibt das bisherige Monatstief bei 15,33 USD eine Unterstützungslinie. Sollte diese fallen, müssten Anleger mit einem weiteren Preisrückschlag in Richtung 14,70 USD rechnen.

