Bankenkrise 2.0

Welchen Unterschied eine Woche macht: Während der DAX in den Vorwochen noch auf hohem Niveau lustlos vor sich hindümpelte, geht es beim deutschen Leitindex seit Montag buchstäblich zur Sache. Einem Absturz von gut -3% folgte am Dienstag eine kräftige Erholung um rund +1,8%. Heute geht es bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe erneut um knapp -3% bergab. Die beiden massiven Abwärtskerzen zerstören zunächst einmal die Hoffnung auf einen baldigen Kursaufschwung. Zudem sehen wir ein deutliches Anziehen der Volatilität, was auch Ausdruck der neuen Unsicherheit ist. Die in der Vorwoche beschriebene wichtige Unterstützung bei 15.150 DAX-Punkten wurde am Montag gebrochen, am Dienstag zurückerobert und nun erneut gebrochen. Damit ist der Bereich von ca. 15.150 bis 15.650 Punkten als massives Widerstandsband etabliert. Nur, falls die Notenbanken die Märkte erneut mit Liquidität fluten, erscheint uns eine Überwindung dieses Widerstandsbands im Rahmen eines echten Crack-up-Booms plausibel. Ansonsten wird der DAX nun erst einmal bestenfalls eine abwartende Haltung einnehmen, oder aber sogar noch deutlich weiter fallen. Die charttechnische Situation erinnert an ein sogenanntes „2B“-Muster, das von Victor Sperandeo („Trader Vic“) vor vielen Jahren populär gemacht wurde. Im Prinzip ist das ein gescheiterter Anlauf auf ein neues Hoch, ein gebrochener Aufwärtstrend und der anschließende Durchbruch durch eine Unterstützung. Negativ ist das allemal zu bewerten.



Vor einer Woche sprachen wir an dieser Stelle von einem möglichen Überraschungspotenzial im Bankensektor. Nun hat sich dieses Potenzial realisiert. Möglich, dass es gelingt, die Wogen noch einmal zu glätten, wetten würden wir darauf nicht. Wenn einmal Blut im Wasser ist, agieren Märkte wie Haie. Wir bleiben vorsichtig.



Ralf Flierl, Ralph Malisch