Banken-Ausverkauf zieht DAX nach unten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am Tag der Veröffentlichung der monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA und einen Tag nach dem Absturz eines Startup-Finanzierers aus dem Silicon Valley an der Börse ist es mit der Gelassenheit des Deutschen Aktienindex vorbei. Zu groß ist die Sogwirkung aus New York in den vergangenen Tagen geworden, als dass sie die Anleger in Frankfurt ignorieren können. Und wenn die Aktienkurse selbst dann fallen, wenn die Renditen am Anleihemarkt wieder zurückkommen, ist äußerste Vorsicht geboten. Es könnte sein, dass viele Investoren jetzt den Stecker aus dem Aktienmarkt ziehen und die attraktiven Zinsen am Rentenmarkt als Alternative vorziehen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Um 14:30 Uhr werden die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Nach über 500.000 neu geschaffenen Stellen noch im Januar werden für Februar zwar nur gut 200.000 erwartet, aber auch das könnten zu viele sein, um der Notenbank zu signalisieren, dass die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale gebannt ist. Die Zahlen vor einem Monat waren zudem der Auftakt für eine ganze Reihe weiterer Indikatoren, die eine robuste US-Wirtschaft mit hartnäckigem Inflationsdruck und eben keine Rezessionssignale zeigten, die die Notenbanken zu einer langsameren Gangart bewegen könnten. Um dies zu erreichen, müssten die Zahlen heute schon ziemlich stark nach unten abweichen.

Das steigende Zinsen notwendig sind, um die Inflation einzufangen, ist allen klar. Dass es auf der Kehrseite dann auch Verlierer gibt, die nun mit höheren Finanzierungskosten zu kämpfen haben, liegt auch auf der Hand. Dennoch trifft es wohl keine Gruppe so hart wie die privaten Immobilienbesitzer. Eine Nachfinanzierung nach jahrelanger Niedrigzinsphase kann für viele den finanziellen Ruin bedeuten. Der australische Notenbankpräsident erklärte nun, dass er Angst davor habe, die Zinsen weiter zu erhöhen, da dies viele in den Suizid treiben könnte. Derzeit steht fast die Hälfte der australischen Bevölkerung unter finanziellem Stress. Hauptgrund sind Immobilienkredite, die zu einem Großteil mit variablen Zinsen versehen sind. Für den Notenbanker kommt neben den ökonomischen Daten nun auch der gesellschaftliche Aspekt dazu, wenn er weitere Zinserhöhungen beschließen will. Eine Zwickmühle, die auch bald anderen Ländern drohen könnte.