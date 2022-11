Bank of England: Straffere Geldpolitik soll Glaubwürdigkeit wiederherstellen

Katharine Neiss, Chefvolkswirtin für Europa bei PGIM Fixed Income kommentiert die bevorstehende Sitzung der Bank of England:

"Der geldpolitische Ausschuss (MPC) der Bank of England wird zum ersten Mal seit der heftigen Reaktion der Märkte auf das Mini-Budget der Regierung Truss zusammenkommen. Nach der Rücknahme der meisten fiskalischen Vorschläge der Regierung Truss haben sich die Märkte wieder beruhigt.

Die Auswirkungen dieser Erfahrung auf die Glaubwürdigkeit der politischen Entscheidungsträger in Großbritannien sind jedoch noch nicht überwunden. Die Markterwartungen haben sich auf eine Anhebung der Zinssätze um 75 Basispunkte eingependelt, was auch unserer Einschätzung entspricht.

Ein solcher Schritt würde eine deutlich aggressivere Straffung signalisieren, als wir sie seit den ersten Zinserhöhungen der Bank of England Ende letzten Jahres erlebt haben. Die Erwartung einer kräftigeren Zinserhöhung spiegelt unserer Ansicht nach nicht nur die anhaltend hohe Inflation und den robusten Arbeitsmarkt wider, sondern ist auch eine Reaktion auf die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit.

Wir gehen davon aus, dass die Bank of England, nachdem sie ihre Entschlossenheit unter Beweis gestellt hat, im Dezember zu einer maßvolleren Zinserhöhung von 50 Basispunkten zurückkehren und sich auf die Verringerung ihrer Bilanz konzentrieren wird.“

