Bank of America – Die US-Bank profitiert vom Zinsgeschäft!

Symbol: BAC ISIN: US0605051046



Rückblick: Die Bank of America bietet eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Die Aktie bewegte sich in den letzten Monaten volatil seitwärts. Vom Oktober-Tief bei 29.31 USD schafften es die Bullen dann aber sowohl den EMA-20 als auch den EMA-50 zurückzuerobern. In weiterer Folge sahen wir den Breakout über die obere Trendlinie.

Meinung: Die Bank of America hat im dritten Quartal von ihrer tiefen Verwurzelung im Privatkundengeschäft profitiert. Dabei schlugen die positiven Effekte aus der Zinswende der amerikanischen Notenbank stärker als bei ihren Wettbewerbern auf den Nettogewinn durch. Mit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 17.10., konnte sich die Aktie weiter vom Oktober-Tief entfernen und am Dienstag die obere Begrenzung überwinden. Eine Hürde am Weg nach Norden könnte noch die 200-Tagelinie für die Bullen darstellen.

Chart vom 01.11.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 36.32 USD



Setup: Mit dem Breakout über die Trendlinie haben wir bereits ein Kaufsignal bekommen und es ließe sich direkt eine Long-Position eröffnen. Aggressive Trader könnten den Stopp-Loss nach dem Entry eng unter den Kerzen der letzten Tage platzieren. Für defensivere Trader würde sich die Absicherung unter dem EMA-20 oder dem letzten Pivot-Tief anbieten.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in BAC



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

