Bank of America: Bullen haben geliefert

Noch vor wenigen Wochen notierte das Wertpapier der Bank of America unter dem Niveau von vor Corona und zeigte kaum Tendenzen zu einer Stabilisierung. Dieses Bild hat sich in den letzten Tagen wieder gedreht, auch konnte ein seit Ende letzten Jahres bestehender Abwärtstrend erfolgreich und unter hohen Umsätzen beendet werden.

Trotz der Aussicht auf fallenden Zinsen in den USA in 2024 zeigt sich der Bankensektor sehr robust und konnte zuletzt wieder deutlich an Wert zugewinnen. Getragen wird die Erholung unter anderem von der Aussicht auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft, und auch die Refinanzierungskosten haben sich zuletzt wieder zugunsten der Geldhäuser entwickelt. All dies könnte der Bank of America weiteren Zulauf bescheren, insbesondere nach Beendigung des seit Ende letzten Jahres bestehenden Abwärtstrends.

Mittelfristiges Signal gesetzt

Der erfolgreiche Ausbruch über den letzten Abwärtstrend durch einen Kurssprung über 31,00 US-Dollar hat dem Papier Aufwärtspotenzial an 34,00 US-Dollar beschert. Nach einem kleineren Pullback zurück auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei 32,06 US-Dollar könnte die Rallye zu Beginn des neuen Jahres in den Bereich von 35,05 und schließlich 37,00 US-Dollar fortgesetzt werden. Eine überschießende Welle hätte sogar Platz bis an die Novemberhochs aus 2022 bei 38,60 US-Dollar. Auf der Unterseite sollte es jedoch zu keinen Notierungen mehr unterhalb von 30,00 US-Dollar kommen, dies würde nämlich die Annahme eines Wiedereintritts in den vorherigen Abwärtstrend stärken und in der Folge Korrekturpotenzial auf 27,44 US-Dollar eröffnen.

Bank of America Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Bank of America Corp. Strategie für steigende Kurse



WKN:

MC71JA

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

1,56 – 1,57 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

5,450 Euro

Basiswert:

Bank of America Corp.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

33,43 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

2,21 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 42 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.