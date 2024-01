Banco-Santander-Aktie: Chartkurve kurz vor Ausbruch?

Mittwoch, 17. Januar 2024



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute gilt mein Blick dem Aktienkursverlauf der spanischen Bco. Santander S.A. Zugegeben: Spanien ist kein klassischer Emerging Market – führt aber innerhalb Europas dennoch ein Schattendasein als Börsenplatz: ein Fall für meinen Newsletter! Noch dazu, wenn es sich um eine charttechnisch hochspannenden Ausgangssituation handelt. Eine Aktie der Bco. Santander notiert am Mittwoch, 17. Januar 2024 zu Handelsschluss an der Börse Madrid (Spanien) bei 3,65 EUR (-1,4%).

Zum Hintergrund Die spanische Wirtschaft kommt in Schwung. Dazu hält sich die Inflation in Spanien in Grenzen (2023: 3,5 Prozent). Die Aussichten der Volkswirte für die iberische Halbinsel bleiben positiv.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Kursverlauf von Banco Santander auf Monatsbasis. Die letzte Kerze visualisiert damit die Kursentwicklung der Bco.-Santander-Aktie seit Jahresbeginn. Die Ausgangslage bei der Bco. Santander S.A. ist extrem spannend! Die Kurse nähern sich nämlich einer wichtigen Schlüsselmarke, die ich auf 4,10 EUR veranschlage – ein langfristiger Widerstand, den es zu überwinden gilt! Dabei können die Notierungen auf einen intakten Aufwärtstrend bauen. Wie geht es weiter?

Die Prognose Die steigende 200-Tagelinie spricht ebenso wie auch die Aufwärtstrendlinie von einer intakten Aufwärtsbewegung in der längerfristigen Zeitbetrachtung. Spannend: Der Abstand zwischen Widerstand (rote Linie) und Unterstützung (grüne Aufwärtstrendlinie) verringert sich – die Weichen für die weitere Kursentwicklung werden sich bald schon stellen. Ein signifikanter Break out über 4,10 EUR wäre dabei sehr positiv zu bewerten. Unterstützungen erkenne ich bei rund 3,50 EUR (= 200-Tagelinie), sowie entlang der 3,30er-Preislinie. Was steckt drin? 2019 lagen die Aktienkurse bei 4,50 EUR; im Jahre 2017 sogar um 6,10 EUR. Kurzum: spannender geht es kaum!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Auslandswerte. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

