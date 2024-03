Ballard Power: Nel Asa-Konkurrent mit unfassbarem Plus!

Ballard Power hat am Donnerstag ordentlich zugelegt. Die Kanadier schafften ein Plus in Höhe von über 4,6 %. Damit gelang ein deutlicher Schritt aus der aktuellen Misere. Allerdings ist Ballard Power noch immer recht schwach auf der Brust. Auch die Analysten sehen hier wenig mehr als vielleicht 10 bis 15 % Spiel nach oben. Die Zahlen von Nel Asa aus Norwegen sind demgegenüber besser.

Ballard Power: Immerhin lockt die 3!

Dennoch ist es bemerkenswert, wie zäh sich die Aktie von Ballard Power gegenwärtig an den Börsen zeigt. Der Titel hat immerhin in einer Woche nun 6 % gewonnen. Es geht schlechter. Seit Jahresanfang hat Ballard Power ca. -14 % verloren – Nel Asa hat deutlich mehr abgegeben, Plug Power ebenfalls. Eine letzte gute Nachricht: Aktuell beträgt der Rückstand auf die Trend-Wendemarke GD100 für Ballard Power “nur” noch 7 %!

