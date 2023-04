Bereits Mitte März hatte Balkan Mining and Minerals Limited (ASX: BMM, WKN: A3C28E, ISIN: AU0000157455), im Weiteren kurz "BMM", den Abschluss einer Optionsvereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent am Lithium-Projekt "Barbara Lithium" gemeldet. Jetzt ist es so weit: Wie der Junior-Lithium-Explorer aus Perth am Dienstag mitteilte, konnte die Akquisition des 42-Quadratkilometer-Areals abgeschlossen werden. Das Unternehmen erweitert seine Landflächen in Ontario damit auf 120 Quadratkilometer.

Ross Cotton, der geschäftsführende Direktor von BMM, zeigte sich in einem Statement erfreut über den vollzogenen Erwerb von "Barbara Lithium" und die dadurch entstandene Möglichkeit, in den bekanntermaßen spodumenhaltigen Pegmatit-Bezirk Georgia Lake zu expandieren. Interessant sei das Gelände vornehmlich aufgrund seiner räumlichen Nähe zu Gebieten, die bereits in den Fünfziger- und Sechzigerjahren kartiert und in denen erst vor Kurzem bedeutende Entdeckungen gemacht worden sind. "Barbara Lithium", so Cotton, ergänze die in Québec gelegenen Projekte "Corvette North" und "Corvette Northwest"; derzeit laufen Planungen für die erste Explorationskampagne dort. In Ontario verfügt BMM nun über ein insgesamt 120 Quadratkilometer abdeckendes Lithium-Portfolio mit vier Projekten ("Gorge", "Tango", "Arrel" und "Barbara Lithium"). Für alle vier seien für das kommende halbe Jahr Explorationen geplant.

Details der Transaktion

BMM hatte die aufschiebende Bedingung erfüllt, die zum Erwerb von 100 Prozent des Projektes von "Barbara Lithium" notwendig war. Verkäufer ist 1361707 B.C. Ltd. mit Sitz in Abbotsford (British Columbia). Bereits im vergangenen Dezember hatte BMM vom selben Partner das Projekt "Arrel", ebenfalls im Lithium-Hotspot Georgia Lake gelegen, gekauft.

Der zwischen BMM und 1361707 B.C. Ltd. abgeschlossene Kaufvertrag ist für beide Seiten verbindlich. BMM wird die Akquisition der 100-prozentigen Beteiligung an den Claims nun mit der Zahlung des gesamten vereinbarten, vom Unternehmen zu erbringenden Entgelts abwickeln. Das umfasst zum einen die Emission von 3.000.000 voll eingezahlten BMM-Stammaktien an 1361707 B.C. Ltd. (oder eine benannte Person) sowie die Gewährung einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 Prozent auf jegliche Mineralproduktion aus den erworbenen Bergbau-Claims an 1361707 B.C. Ltd..

Über "Barbara Lithium"

Bei "Barbara Lithium" handelt es sich um ein äußerst vielversprechendes Lithium-Projekt, bestehend aus insgesamt 212 Claims. Das Areal liegt im Bergbaurevier Thunder Bay North in Ontario, etwa 150 Kilometer nordöstlich der gleichnamigen Stadt und 37 Kilometer nordöstlich von Nipigon. Es erstreckt sich über 42 Quadratkilometer im Zentrum des Bereichs Barbara Lake. Das Gelände umfasst den südwestlichen Teil von Georgia Lake. Nur etwa 15 Kilometer südöstlich befindet sich die bekannte Lagerstätte "Jackpot" von Imagine Lithium.

"Barbara Lithium" verfügt über interessante geologische Bedingungen. Das Projektgebiet ist von hellem, muskovitgrauem Granit unterlagert; dieser gilt als Ausgangsgestein für lithiumhaltigen Pegmatit. Vorhanden ist eine Vielzahl klastischer Metasedimente mit interformativen, chemischen Metasedimenten, die durch zahlreiche Pegmatit- sowie Diabasgänge durchschnitten werden.

Exploriert wurde das Projektgelände indes noch nicht; allerdings brachte Ende der Sechzigerjahre die damalige Anglo American Nickel Mining Corporation Ltd. direkt östlich des Projektes acht Diamantbohrlöcher nieder, wobei eine Kupfermineralisierung mit 0,54 Prozent Kupfergehalt ermittelt wurde.

Die nächsten Schritte

BMM beabsichtigt, im Sommer ein Kartierungsprogramm sowie die Entnahme von Bodenproben auf "Barbara Lithium" anzugehen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen zur Planung von Explorationsaktivitäten im Winter auf allen kanadischen Projekten des Unternehmens beitragen.

Über Balkan Mining and Minerals

Lithium Explorer Balkan Mining and Minerals (BMM) ist ein an der ASX und der Frankfurter Börse notierter Junior-Lithium-Explorer mit Sitz im australischen Perth. Das Unternehmen konzentriert sich auf Greenfield-Lithiumprojekte, die vorzugweise in Nachbarschaft bedeutender Lithium-Vorkommen liegen. Assets befinden sich in Kanada (Québec, Ontario) und Serbien. Direktor des Unternehmens ist Bergbau-Urgestein Karl Simich (Ex-CEO von Sandfire Resources), bei BMM nun zuständig für Strategie, Wachstum und Unternehmensentwicklung.

Neben "Gorge Lithium" hat BMM weitere Assets in Ontario im Portfolio: "Tango" "Arrel" und nun auch "Barbara Lithium". In Québec, genauer, in der Region Upper James Bay, bekannt für ihr Lithium-Potenzial, besitzt BMM die Projekte "Corvette North" und "Corvette Northwest".

Auch in Europa, nämlich im Herzen von Serbien, ist BMM aktiv: Die Lithium-Bor-Projekte "Rekovac", 110 Kilometer von Belgrad entfernt sowie "Dobrinja" und "Pranjani" (90 Kilometer bis Belgrad) werden seit 2021 exploriert, wobei auf "Rekovac" bereits erste Bohrungen mit vielversprechenden Resultaten durchgeführt wurde, auf den beiden anderen Projekten gab es Gravitationsuntersuchungen und Bodenprobenentnahmen. Allerdings sind die serbischen Projekte aktuell den kanadischen aufgrund politischer Gegebenheiten nachgeordnet.

Lithium ist aufgrund der konstant hohen und steigenden Nachfrage seitens der Elektrofahrzeugbranche ein Rohstoff von hoher Bedeutung für die Dekarbonisierung und Elektrifizierung.

