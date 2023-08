Balkan Mining: Bergbauministerium erteilt wichtige Genehmigung für Lithium-Projekt in Ontario

Der nächste Schritt der Exploration von „Gorge Lithium“ kann beginnen: BMM hat dafür eine Bohrgenehmigung mit dreijähriger Gültigkeit erhalten. Damit können die vielversprechenden Lithium-Ziele auf dem Projekt in Ontario nun genauer erforscht werden.

Jetzt darf gebohrt werden: Nach den vielversprechenden Vorarbeiten und Probenentnahmen auf dem Projekt "Gorge Lithium" haben die kanadischen Behörden Balkan Mining and Minerals Limited (im Folgenden BMM) (ASX: BMM, WKN: A3C28E, ISIN: AU0000157455) grünes Licht für weitere Erkundungen in der Tiefe gegeben. Wie der Junior-Lithium-Explorer aus Perth am Mittwoch mitteilte, hat das Bergbauministerium von Ontario nun die Explorationsgenehmigung für das vielversprechende Projekt erteilt. Damit ist der Weg für ein demnächst aufzunehmendes "Jungfern"-Bohrprogramm bereitet.

Ross Cotton, der geschäftsführende Direktor von BMM äußerte, man freue sich auf die Aufnahme der Arbeiten im bekannten Lithium-Revier im Norden von Ontario. Die Bewilligung der Explorationsarbeiten erlaube es, jene spannenden Ziele mit Bohrungen zu untersuchen, die von BMM im Lauf der vergangenen zwölf Monate mithilfe von Kartierungen, Kanal- und Bodenproben identifiziert wurden. Cotton betonte darüber hinaus, das Unternehmen sehe auch der Zusammenarbeit mit den örtlichen First-Nations-Gemeinden freudig entgegen.

Untersuchungen geben Hinweise auf interessante Ziele

Bereits im vergangenen Jahr war auf "Gorge Lithium" ein Schlitzproben-Entnahmeprogramm an den identifizierten Pegmatit-Vorkommen "Koshman" und "Nelson" vorgenommen worden; Highlight waren 1,8 Meter zu 3,75 Prozent Lithiumoxid. Im Mai und Juni 2023 hatte BMM daran weitere Bodenproben-Untersuchungen angeschlossen, wobei starke Anomalien von Lithium, Cäsium und Tantal in Kombination mit den früheren Explorationsdaten auf eine Reihe prioritärer Zielgebiete mit hoher Wahrscheinlichkeit für lithiumhaltigen Pegmatit hinweisen.

Die jetzt vorliegende Explorationsgenehmigung ist für die kommenden drei Jahre gültig. BMM kann nun mit Vor-Ort-Arbeiten zur Vorbereitung der Explorationsbohrungen bei den interessanten Zielen "Nelson" und "Koshman" beginnen. Das Unternehmen kündigt an, laufend über die Fortschritte hinsichtlich des Programms zu informieren.

Über "Gorge Lithium"

Das Lithiumprojekt im Norden von Ontario erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 43 Quadratkilometern und setzt sich aus elf mehrzelligen und einem separaten Bergbau-Claim zusammen. Das Gelände liegt etwa 215 Kilometer nordöstlich von Thunder Bay und 60 Kilometer westlich von Geraldton. Das Projekt ist ab dem Trans Canada Highway 11 von Zufahrtspunkten aus zugänglich; die oben genannten Mineralvorkommen sind fußläufig von Gathering Lake Outfitters (einem Wildnis- und Jagdcamp) erreichbar.

Die Grundstücke sind Teil des Pegmatit-Distrikts Georgia Lake, welcher für Lagerstätten mit Pegmatit-Mineralisierungen der Spätphase inklusive Elementen wie Lithium, Beryllium, Tantal, Zinn und Niob bekannt ist. Ein Mitbewerber in der Region ist Rock Tech Lithium Inc. mit dem Projekt "Georgia Lake". Das "Gorge Lithium"-Projekt enthält zusätzlich zu einem größeren Projektgebiet die bereits in den Fünfzigerjahren im Rahmen historischer Arbeiten identifizierten Zielgebiete "Koshman" und "Nelson"; historische Schürfproben im Jahr 2018 ermittelten Werte von bis zu 3,22 Prozent Lithiumoxid.

BMM hält seit Juli 2022 die Option, binnen eines Zeitraums von dreieinhalb Jahren die 100-prozentige Beteiligung an "Gorge Lithium" im Rahmen einer vierstufigen Transaktion zu erwerben. Optionsgeber ist Ombabika Group Inc.

Über Balkan Mining and Minerals Ltd.

Der australische Junior-Lithium-Explorer Balkan Mining and Minerals (kurz: BMM) mit Firmensitz in Perth ist sowohl an der ASX als auch der Frankfurter Börse notiert. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Greenfield-Lithiumprojekten in der Nachbarschaft bedeutender Lithium-Vorkommen. Projekte befinden sich sowohl in Kanada als auch in Serbien. Dabei sind die serbischen Projekte "Rekovac", "Dobrinja" und "Pranjani" allerdings zurzeit den Aktivitäten in Kanada nachgeordnet.

Das Portfolio beinhaltet im kanadischen Bundesstaat Ontario neben "Gorge Lithium" die Assets "Tango", "Arrel" und "Barbara Lithium". Dazu kommen die in Québec gelegenen Projekte "Corvette North" und "Corvette Northwest".

