Bald nun ist Weihnachtszeit und die Kurse steigen wieder

Bald nun ist Weihnachtszeit, fröhliche Zeit – nun ist auch die statistisch erwartbare Rally am Aktienmarkt nicht mehr weit. Besser gesagt, sie könnte im Deutschen Aktienindex mit dem Sprung zurück über die 14.000er Marke gestern gestartet worden sein. Wer bei 14.700 Punkten vor gut einer Woche nicht mehr einsteigen wollte, greift fünf Prozent tiefer gern bei deutschen Aktien zu.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Denn auch wenn die ersten Monate des kommenden Jahres aufgrund der geldpolitischen Unsicherheiten noch ziemlich holprig werden könnten, für den weiteren Verlauf ist die Chance für eine Fortsetzung und neue Allzeithochs im DAX gar nicht mal so schlecht. Vor allem die Technologieaktien in den USA könnten an ihre alte Stärke anknüpfen und den Gesamtmarkt mit nach oben ziehen.

Wenig Positives gibt es zum Jahresende aus der Automobilbranche zu berichten. Statt Fortschritten bei der Transformation in eine zukunftsgerichtete Industrie mit alternativen Antrieben, einem hohen Grad an Digitalisierung und nicht zuletzt beim Thema autonomen Fahren muss die Branche eher Rückschläge einstecken. Das Brot- und Butter-Geschäft, das die Disruption der Branche finanzieren soll, leidet unter der Zurückhaltung der Käufer aufgrund der steigenden Preise, den geopolitischen Unsicherheiten und nicht zuletzt immer noch unter gestörten Lieferketten, wobei sich letzteres Problem durch die aktuelle Situation in China noch verschärfen könnte.

Schon jetzt verlieren die deutschen Autobauer Marktanteile auf dem so wichtigen chinesischen Markt. Beim autonomen Fahren kommen die Autobauer ebenso nicht weiter, wie die mehr und mehr auslaufende staatliche Förderung der Elektromobilität auch aus dieser Zukunftsvision die Dynamik nehmen könnte, bevor sie so richtig losgegangen ist. Die Aktien der Autobauer könnten in einem insgesamt positiven Börsenjahr 2023 als die Verlierer vom Platz gehen. Denn Besserung in all diesen Punkten ist nicht wirklich in Sicht.