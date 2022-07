Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Rund 158 Prozent Performance erzielte Doris Beer mit ihrem wikifolio RS Handelssystem seit Beginn im Herbst 2012. Besonders beeindruckend ist der extrem niedrige Risiko-Faktor von 0,33. Im Interview spricht die Traderin über Unternehmen und Märkte, die sie derzeit überzeugen.

"Die Baisse ist meiner Meinung nach noch nicht zu Ende"

Doris Beer TraderLady

Doris Beer (TraderLady) ist eine echte wikifolio-Veteranin. Seit 2012 ist sie als Mitglied mit dabei. RS Handelssysteme, ihr heute erfolgreichstes wikifolio, eröffnete sie nur wenige Monate später. Die Strategie, mit der die Traderin eine durchschnittliche jährliche Performance von 10,2 Prozent erzielt, erklärt Beer wie folgt: „Das Zertifikat investiert nach einem automatischen Handelssystem, das sich an der Methode der Relativen Stärke orientiert. Das Anlageverfahren wurde Ende der 60er Jahre vom Amerikaner Robert Levy entwickelt und sieht vor, das Anlagekapital in jene Aktien zu investieren, die bereits in der Vergangenheit hohe Kurssteigerungen aufgewiesen haben.“ Laut Beer erwies sich diese Strategie vor allem bei mittelgroßen Unternehmen als erfolgreich. Das Anlageuniversum von RS Handelssystem umfasst deshalb ausschließlich Titel aus MDAX, SDAX und TecDax.

In meinen wikifolios setze ich auf…

Beer: Ich habe acht wikifolios mit unterschiedlichen Strategien und Anlageuniversen. Allen gemeinsam ist der trendfolgende und weitgehend regelbasierte Ansatz. Wobei ich generell den Schwerpunkt eher auf Titel der zweiten Reihe lege.

Drei Unternehmen, auf die ich derzeit setze, sind…

Telefonica Deutschland, Südzucker und Encavis. Diese drei Titel haben zur Jahresmitte trendtechnisch durch gutes Momentum überzeugt, zuletzt sind die Kurse aber wieder zurückgekommen. Möglicherweise wäre jetzt eine Gelegenheit, Positionen günstig aufzubauen.

Märkte, die mich überzeugen, sind...

Die Märkte bieten derzeit allgemein kein gutes Bild. Am besten sehen noch einige Börsen in Asien aus (Singapur, Hongkong). Singapur befindet sich - jedenfalls im Bereich der Small- und Midcaps - nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Und in Hongkong könnte es jetzt sein, dass eine Bodenbildungsphase kurz vor ihrem Abschluss steht.

Von den nächsten 6 Monaten erwarte ich mir an den Börsen…

Fallende Kurse, die Baisse ist meiner Meinung nach noch nicht zu Ende.

Mein bester Trade bisher war…

Stroer mit 232% Gewinn.

Investments, von denen ich die Finger lasse, sind...

Kryptos. Anlagevehikel, die ich nicht vollständig verstehe, handle ich nicht.

Meine erste Aktie, die ich gekauft habe, war...

Mein erstes Investment erfolgte in Bundesschatzbriefe.

Meine Liebe zur Börse wurde entfacht durch...

ein Praktikum während meiner Studienzeit.

Meine Börsenweisheit Nummer 1 ist...

Keep it simple, stupid (KISS)!

Ein Investment-Buch, das ich jedem ans Herz legen kann, ist…

"John Murphy: Technische Aktienanalyse der Finanzmärkte." Ein guter fundierter Überblick über fast alle Bereiche der Technischen Analyse.

Frau Beer, vielen Dank für das Gespräch!

