B+S Banksysteme AG: Jahresziele trotz schwachem ersten Quartal erreichbar

B+S Banksysteme hat für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres schwache Zahlen vorgelegt. Der Umsatz der Monate Juli bis September lag um 16 Prozent unter Vorjahr, während das EBIT und das Quartalsergebnis auf -0,20 Mio. Euro bzw. -0,25 Mio. Euro ins Minus rutschten. Das Unternehmen begründet dies ausschließlich mit Stichtagseffekten und berichtet von einer guten Auslastung und von umfangreichen Leistungen, die erbracht, aber per Ende September noch nicht abgerechnet wurden. Dementsprechend hat B+S auch die eigene Prognose bestätigt, die für das gesamte Geschäftsjahr einen kräftigen EBIT-Anstieg bis in den siebenstelligen Bereich vorsieht.

Auch wir haben unsere Schätzungen trotz des enttäuschenden ersten Quartals unverändert gelassen. Da wir mit einem EBIT von 0,8 Mio. Euro schon bisher deutlich unter der Unternehmensprognose lagen, sehen wir diesen Wert immer noch als gut erreichbar an, zumal das erste Geschäftsquartal im Jahresverlauf von B+S erfahrungsgemäß ohnehin schwächer ausfällt.

Dementsprechend liegt auch unser Kursziel unverändert bei 4,30 Euro und signalisiert für die Aktie ein sehr hohes Kurspotenzial von über 100 Prozent. Das große Ausmaß der von uns konstatierten Unterbewertung dürfte eine Folge der zuletzt mehrfach verfehlten Erwartungen sein, was an der Börse wohl die Sorge begründet, dass auch die schwachen Q1-Zahlen ein Vorbote einer unterplanmäßigen Entwicklung im Gesamtjahr sein könnten.

Auch wir sehen durchaus dieses Risiko, wollen aber noch die Halbjahreszahlen abwarten, bevor wir gegebenenfalls unsere Schätzungen anpassen. Bis dahin lautet unser Urteil weiter „Buy“.



Quelle: SMC-Research



