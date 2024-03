BYD: Was für eine Wende!

BYD ist wieder “da” – die Chinesen haben auch zum Ende der Woche noch einmal gewonnen. Es ging um ganze 1,4 % aufwärts. Damit ist die Aktie nun in einer Woche um über 4 % aufwärts geklettert. Die Notierungen sind noch lange nicht im Aufwärtstrend, sie sind aber aus der Perspektive der technischen Analysten immerhin wieder an den wichtigen GD-Indikatoren angelangt. Auch intuitiv ist die Stimmung zumindest an den Börsen wieder besser geworden. Der Titel ist allerdings nach Meinung von Analysten weiterhin unterbewertet. So bleibt auch Nomura der jüngsten Mitteilung nach bei seiner “Kauf”-Empfehlung.

Analysten sehen eine starke Aktie

Zu Beginn des neuen Monats sehen die Kursprognosen weit günstiger als dies der Markt vielleicht unterstreichen würde. BYD soll ein Kursplus von gut 58 % schaffen, so die Vorstellung. Das würde in Euro notiert Kurse von bis zu 35 bis 37 Euro bedeuten.

