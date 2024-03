BYD: Es kann zum Milliarden-Problem werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

BYD ist deutlich unter Druck geraten. Die Chinesen haben zuletzt fast 2 % abgegeben. Das ist die Quittung für schlechte Zahlen, die BYD nun brachte. Die Chinesen haben im Februar sowohl schlechtere Verkäufe wie auch geringere Produktionszahlen für den zurückliegenden Monat angegeben. Dies hat die Wahrnehmung deutlich beeinflusst – denn BYD war bis dato als Unternehmen betrachtet worden, dessen Zahlen immer weiter klettern.

Nun aber hat sich die Aktie wohl in folge dieses Umstandes auf weniger als 22 Euro geschoben. Das ist kritisch!

Kritische Grenze erreicht: BYD

BYD wird aus der Sicht von Analysten nun eine deutlich schwächere Stimmung akzeptieren müssen, insofern China als Wirtschaftsstandort ohnehin mittlerweile kritisch ist. Daher ist es unwahrscheinlicher geworden, dass die Notierungen nun rasch wieder nach oben ausbrechen können. Die Kurse sind aus Sicht von Analysten allerdings noch immer mehr als 35 Euro wert – das wären mehr als 1 Mrd. Euro Marktkapitalisierung.

Amazon-Aktie: Das wäre enorm!

Was für ein Jahr, das Amazon an den Börsen zaubert. Der Großhändler und Dienstleister hat auch 2024 an den Börsen schon wieder über 15 % zugelegt. Das hätte vor einiger Zeit noch kaum jemand für möglich gehalten. Auch wenn die Technologie-Werte aktuell schwächer werden: Amazon startet aktuell zwar nicht durch – am Freitag ging es sogar um 0,7 % abwärts -, aber das Unternehmen ist auf dem Weg dazu, sich einen neuen Höchstkurs zu sichern.

Die aktuellen Schätzungen von Analysten sind brillant: Es soll im Mittel geschätzt um ca. 16 % aufwärts gehen.

Amazon: Stimmt das?

Die derzeitige Situation ist von vielem abhängig – u.a. auch der KI-Entwicklung etc. -, aber vor allem auch von den Zinsen. Davon hängen Investitionsbereitschaft der Unternehmen und die Kaufkraft der Konsumenten ab. Die Zinsen sollen in diesem Jahr offenbar sinken, so die Fed. Dies kann die Stimmung für und von Amazon weiter pushen – und deshalb ist der aktuelle Aufwärtstrend ggf. noch nicht das Ende der Geschichte. Am 25.4. folgen die nächsten Zahlen – dann wird es noch spannender.

