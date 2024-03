BYD: Am Ende stimmt die Gleichung!

Eine Woche voller Auf und Ab hat nun die chinesische BYD hinter sich. Am Ende gewann der Titel am Freitag noch einmal 0,6 %. Ein schöner Erfolg, denn zwischenzeitlich schien wieder ein möglicher Abmarsch in Richtung von weniger als 25 Euro möglich. BYD hat zuletzt angekündigt, in den griechischen Markt einzusteigen. Die Nachricht wurde zwar nicht mit großer Begeisterung aufgenommen – es reicht jedoch offenbar, um nicht wie beschrieben zu befürchten zu crashen.

Der Aufwärtstrend ist da!

Nominell hat die Aktie damit auch wieder den Aufwärtstrend erreicht oder zumindest direkt avisiert. Denn der Titel konnte auf diese Weise die bedeutendste Marke hinter sich lassen: 25 Euro. Noch wichtiger ist das Signal der wirtschaftlich orientierten Analysten: Das KGV ist mit nun 15,3 im laufenden Jahr noch niedrig. Es sieht wieder deutlich besser aus.

