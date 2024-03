BYD-Aktie: Auch das noch!

BYD hat am Donnerstag einen erheblichen Abschlag hinnehmen müssen. Es ging um -2,2 % nach unten. Dennoch: Die Aktie macht auch in der anderen Richtung wieder und weiter Schlagzeilen. Denn BYD steigt in den Markt von Griechenland ein. Das ist ein bemerkenswerter Schritt. Nicht, weil der Markt in Griechenland so groß wäre, sondern weil Griechenland schon seit langer Zeit als “das” Einfallstor für China in die EU gilt.

BYD: Von dort aus in die EU

Die Präsenz in der EU ist noch nicht massiv. Dies dürfte eine strategische Komponente haben. Es wäre überraschend, wenn Griechenland nicht noch zum Sprungbrett würde. Generell aber bleibt BYD derzeit im Umfeld der Marke von 25 Euro. Dennoch: Kurzfristig ist ein Aufwärtstrend trotz der Verluste noch möglich, so Analysten.

