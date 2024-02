BYD-Aktie: Was passiert jetzt genau?

BYD hat am Dienstag einen Verlust in Höhe von gut -4 % hinnehmen müssen. Das passt derzeit in das Bild, das die Chinesen abgeben. Denn: BYD ist derzeit nicht in der Lage, die guten Zahlen aus dem Unternehmen in eine konkrete Ausbruchssituation an den Börsen zu übersetzen. Jeder Ausbruchversuch ist auch in den vergangenen Tagen wieder abgebrochen worden.

Ohne neue Nachrichten übrigens, die das Unternehmen fast Monat für Monat bringt. Die Vertriebs- und die Produktionszahlen sind monatlich im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat noch einmal stärker. BYD kann sich damit nicht nach vorne schieben.

BYD: Jetzt wird es ganz eng!

Der massive Verlust von über -4 % ist nun indes eines der härtesten Zeichen der vergangenen Wochen. BYD steuert auf die Untergrenze von 20 Euro zu – das Chartbild ist eindeutig. Wirtschaftlich orientierte Analysten verteidigen die BYD noch: Die Aktie hat ein 2024-er KGV von 12,7. Selbst das reicht aktuell offenbar nicht.

