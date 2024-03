BYD-Aktie: Damit war zu rechnen!

BYD hat am Mittwoch einen kleinen Rücksetzer hinnehmen müssen. Der Titel hat einen Abschlag von -0,9 % kassiert. Dies waren wohl, so der Eindruck, Gewinnmitnahmen. Dies ist nach mehreren Gewinntagen üblich.

BYD ist aktuell in guter Verfassung, weil die Chinesen mit Zahlen eines Marktforschers aus Südkorea die Position Nr. 1 im E-Fahrzeugmarkt halten konnte.

BYD: Rabattaktionen bremsen

Allerdings fragen die Beobachter sich heute noch, wie weit die Rabattaktionen des Unternehmens – analog zu Tesla – Erlöse und am Ende Erträge reduzieren. Die Frage wird sein, wie sich BYD in den kommenden Wochen behauptet. Lt. Daten von Marketscreener wird in 14 Tagen das Ergebnis des 4. Quartals 2023 nun auch offiziell und formell bekannt gegeben. Damit wird sich in spätestens 14 Tagen zeigen, wie z. B. der Beginn der Rabattaktivitäten im Dezember sich im Ergebnis zeigt. Der Trend der Aktie hat sich kurzfristig verbessert.

Zweifel bleiben indes noch immer. Mindestens bis zum 27.3.

