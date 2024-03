BYD-Aktie: Angst vor China!

BYD hat derzeit keine guten Karten an den Aktienmärkten. Die Aktie bricht gelegentlich nach oben aus, wird aber immer wieder zurückgepfiffen. Am Dienstag verlor der Titel zwar nicht mehr, gewann aber mit 0,3 % viel zu wenig, um die vorhergehenden Rücksetzer wieder zu korrigieren.

Die Chinesen haben zuletzt eine schlechte Nachricht für den Markt und für Aktionäre verbreiten lassen. Die Februar-Zahlen in der Produktion und im Vertrieb der E-Fahrzeuge sind sehr schwach gewesen. Die Notierungen sind allerdings darauf offenbar nicht eingegangen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Börsen offenbar etwas anderes antreibt.

BYD: Was ist da los?

Die große Frage: Was treibt die Kurse eigentlich an? Die Antwort dürfte allgemein die Sorge vor China, seiner Wirtschaft und seinen Unternehmen sein. BYD ist aktuell noch immer ein großer Konkurrent für westliche Unternehmen, vor allem die USA denken über zusätzliche Zölle nach. Deshalb gehen die Märkte offenbar davon aus, dass die Aktie in Turbulenzen bleibt. Die Stimmung macht die Stimmung – das ist der Kern. Analysten sehen noch immer einen möglichen Kursanstieg von mehr als 60 % – das ist die andere Seite der Medaille.

