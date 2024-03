BYD-Aktie: 11 % in fünf Tagen!

BYD hat in den vergangenen Tagen einen enormen Lauf nach oben geschafft. Die Kurse von BYD sind allerdings am Dienstag um ca. -1 % nach unten gerauscht. Das ist noch immer nicht schlimm, insofern der Kurs auf mehr als 25 Euro stehen geblieben ist. Die Kurse von BYD sind dabei aktuell damit in einer guten Phase – nicht überragend, aber schon aus dem unteren Rand des Seitwärtstrends heraus gekommen. BYD ist damit aus Sicht von Chartanalysten und den technischen Analysten im Aufholprozess. Ein Beleg: Der GD100 verläuft bei 24,625 Euro und ist schon überholt worden. Die 200-Tage-Linie hingegen verläuft bei 27,13 Euro. Das bedeutet: BYD ist nicht im langfristigen Aufwärtstrend.

Wirtschaftlich ist die Situation gleichfalls zumindest nicht bedenklich. Die Chinesen haben ein günstiges KGV und sind seit einiger Zeit auf dem E-Fahrzeugmarkt weltweit die Nr. 1.

BYD: Die Nr. 1

Das zeigt, dass BYD den Markt auch im Westen nach und nach erobert oder auch erobern kann. Die Geschäftszahlen aus dem vergangenen Jahr werden in wenigen Tagen nicht nur publik (wenn das 4. Quartal vorgestellt wird), sondern auch fixiert. Bis dato ist lediglich bekannt, dass der Umsatz gegenüber den Schätzungen minimal schwächer ausfiel. BYD aber wird nach den aktuellen Schätzungen im laufenden, neuen Jahr einen Umsatz in Höhe von 97,5 Mrd. Euro erwirtschaften – und daraus einen Gewinn von 4,7 Mrd. Euro ziehen. Das bedeutet, dass der Marktwert von knapp 78 Mrd. Euro nach normalen wirtschaftlichen Maßstäben sehr nachvollziehbar ist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei weniger als 1. Das gefällt Value-Investoren in der Regel.

Da der Umsatz gegenüber 2023 auch kräftig steigt, ist die Dynamik zumindest gut. Die Chinesen dürften in wenigen Tagen schon den wirtschaftlichen Trend mit den Zahlen bestätigen. Zumindest kann es gut sein, dass der Kurs sich deutlich bewegen wird.

