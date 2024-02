BYD: Achtung!

Eine der schlimmeren Phase der Aktienkursgeschichte erlebt nun die BYD. Die ist am Freitag mit dem Minus von -2,6 % erneut in Rückstand geraten – in einer Woche ging es damit um mehr als 10 % nach unten. Das ist fatal – denn die Aktie hat an sich keine Gründe geliefert. Möglicherweise, so Chartanalysten, bahnt sich hier sogar eine Art von Selbstläufer an. Jedenfalls wäre es jetzt fatal, wenn die Aktie auch noch unter den Kurs von 20 Euro rutschen würde, so die Meinung der Analysten.

BYD: An sich gut

Die jüngsten Zahlen, die BYD berichtet hat, waren in der zurückliegenden Woche an sich recht gut. Das Unternehmen wird demnach 2023 den vorläufigen Ergebnissen nach knapp 80 % mehr verdient haben als 2022. Aber: Die Börsen haben die Aktie um über 20 % in den Keller geschickt. Eröffnen sich hier besondere Chancen?

