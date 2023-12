BYD: 25 geschafft!

BYD hat am Donnerstag zum Ende des Handels noch einen überzeugenden Auftritt hinlegen können. Die Notierungen haben dabei die wichtige Hürde bei 25 Euro übersprungen. Das ist ein positives Signal, auf das wohl vor allem die Charttechniker gewartet haben. Bis zur nächsten Hürde von 28 Euro ist kaum noch etwas zu sehen, das sich dem Trend in den Weg stellen könnte. Das Kursziel sehen diese Analysten bei 30 Euro. Dann stehe eine neue Entscheidung an, die ihrerseits nun für eine neue Entwicklung sorgen kann und wird.

BYD hat den Sprung über die Marke von 25 Euro auch endlich vollzogen, um damit die Crash-Sorgen zu reduzieren. Die Aktie war bereits auf dem Weg zu 23 Euro, womit die Sorgen um den chinesischen Titel noch einmal größer geworden sind. Die Aktie konnte damit die nächste Stufe auf dem Weg nach unten vermeiden. Dass es überhaupt zu diesem Abwärtsdruck gab, ist an sich bereits geheimnisvoll.

BYD: Das ist nicht klar gewesen

An sich war oder ist die Aktie den vorliegenden Zahlen nach wirtschaftlich betrachtet schlicht gesund. Das KGV liegt bei knapp oberhalb von 17. Die KGV-Werte für das kommende Jahr sind wegen der steigenden Gewinne, die zu erwarten sind, mit ca. gut 14 noch geringer. Historisch und systematisch betrachtet sind solche Bewertungen bei den wirtschaftlich orientierten Analysten schlicht beliebt.

Zudem meldet BYD praktisch Monat für Monat neue Erfolge. Die Verkaufs- wie auch die Produktionszahlen für neue NEVs sind jeweils deutlich höher als im jeweiligen Vorjahresmonat. Die Aktie ist zudem auf dem Weg dazu, ein starkes Jahresergebnis vorzulegen. Denn: Die Aktie habe aktuell Umsatz und Gewinne weit über 50 % über die Vorjahresergebnisse getrieben, heißt es. Das wird an den Börsen aktuell offenbar honoriert, so der Eindruck nach und mit den steigenden Kursen.

