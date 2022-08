DIE BRITANNIA IN GOLD UND SILBER: VOM GEHEIMTIPP ZUM BESTSELLER

Hätte man vor zehn oder fünfzehn Jahren einen Edelmetall-Investor nach seiner bevorzugten Anlage-Unze gefragt, wäre ein Name womöglich nicht gefallen: Der Begriff „Britannia“ wurde eher mit Schiffen oder Liedern aus dem Vereinigten Königreich in Verbindung gebracht, nicht aber mit einer Bullion-Prägung. Dabei hatte die britische Royal Mint seit 1987 ihre Investment-Münze in Gold und seit 1997 in Silber geprägt. Doch die niedrigen Auflagen in Verbindung mit einem eher zurückhaltenden Werbeaufkommen sorgten dafür, dass die Britannia in der zweiten Reihe der Edelmetall-Anlagemünzen stand.

Dieses Image hat sich in den vergangenen Jahren jedoch grundlegend gewandelt. Bei pro aurum zählen sowohl die Goldmünze der Britannia als auch die entsprechende Silberprägung zu den meistverkauften Anlageprodukten. pro aurum pflegt zu der traditionsreichen Prägestätte im walisischen Llantrisant enge Beziehungen und hat in den vergangenen Jahren gleich mehrere öffentlichkeitswirksame Aktionen gemeinsam mit den britischen Kollegen auf die Beine gestellt, um das Produktportfolio der königlichen Münzfabrik hierzulande bekannter zu machen.

Heutzutage sprechen vor allem zwei Argumente für die Britannia: Seit dem Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union kann die Britannia in Silber differenzbesteuert verkauft werden. Als die Briten noch Mitglied der EU waren, handelte es sich bei der Britannia neben dem Wiener Philharmoniker um die einzige Anlagemünze, die nicht mit der Differenzbesteuerung angeboten werden konnte. Der Brexit war also ein Segen für den Umsatz mit Silberanlagemünzen und hat dazu geführt, dass sich die Britannia ganz vorn an der Spitze der beliebtesten Silberprodukte etabliert hat.

Dazu kommt ein weiterer Aspekt: Die Royal Mint hat ihre Weltklasse-Prägequalität unter Beweis gestellt, indem sie ihre Britannia mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet hat. Unter anderem sorgen eine feine Oberflächenstruktur sowie ein Latentbild dafür, dass die Britannia so gut wie fälschungssicher ist. Einen solchen Standard findet man allenfalls beim Maple Leaf aus Kanada, andere Anlageprodukte können der Britannia dagegen nicht das Wasser reichen. Dieses Argument wird von vielen Anlegern auch hierzulande geschätzt, weil die Fälscher aus Fernost immer einfallsreicher werden, um ihre betrügerischen Machwerke loszuwerden.

Mit der Britannia hat sich die Royal Mint für ein Motiv entschieden, das in aller Welt eine hohe Bekanntheit genießt und auf eine lange Tradition zurückblickt. Der Name stand ursprünglich für die antike Region „Britannien“ und wurde bereits zur Römerzeit verwendet. Heutzutage werden beispielsweise Schiffe auf diesen Namen getauft und viele Unternehmen bedienen sich des edlen Klangs, um Sicherheit und Stabilität auszustrahlen. Diese Eigenschaften treffen auch auf die gleichnamige Anlagemünze zu, sodass die Britannia in keinem Investment-Portfolio fehlten sollte.