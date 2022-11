BRANCHENVERZEICHNIS SCHLÄGT SUCHMASCHINE

Wo Kunden nach Händlern, Handwerkern und Dienstleistern suchen

(djd). Egal ob Handelsbetrieb, Dachdeckerei, Autowerkstatt, Arztpraxis oder Friseursalon: Wer für seine Firma neue Kunden oder Patienten gewinnen möchte, muss zunächst einmal gefunden werden. Auf die Suche nach dem passenden Dienstleister begeben sich Verbraucher heute meist im Internet. Für Handwerker, Händler oder Vertreter von Heilberufen ist es deshalb unerlässlich, dort präsent zu sein. Eine eigene Website mit entsprechenden Kontaktmöglichkeiten ist bereits Standard. Aber das genügt in der Regel nicht, um beim Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Kunden vorne mitzuspielen. Denn diese verlassen sich bei der Suche nach Anbietern aus ihrer Region neben persönlichen Empfehlungen vor allem auf Suchmaschinen und Branchenverzeichnisse, wie eine Erhebung von BauInfoConsult (2016) zeigt.



Gut platziert ist halb gefunden





Es ist also sehr wichtig, dort präsent zu sein. Beim Nutzwert der verschiedenen Kanäle gibt es allerdings deutliche Unterschiede. So ergab eine aktuelle, repräsentative GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien, dass das Auftragsvolumen nach gewerblichen Suchen auf dem Portal Gelbe Seiten beispielsweise im Durchschnitt bei 791 Euro pro Suche lag, im Gegensatz zu nur 306 Euro bei der Suchmaschine Google. Das liegt wohl auch an der Qualität der Suchergebnisse des Branchenverzeichnisses: Von den 17,5 Millionen gewerblich motivierten Suchvorgängen im Jahr 2022 führten 55 Prozent zu Kontaktaufnahmen seitens der Nutzer. Diese 9,6 Millionen Kontakte führten wiederum in 86 Prozent der Fälle zum Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung.Zwei Drittel der User, die nach einer Recherche einen Auftrag erteilt haben, waren Neukunden. Dass diese bei Bedarf oft www.gelbeseiten.de anklicken, lässt sich unter anderem auf den hohen Bekanntheitsgrad des Portals zurückführen – fast neun von zehn Deutschen über 16 Jahre kennen es. Außerdem werden die vielen zusätzlichen Services wie Ratgeber, der Vermittlungsservice und die direkte Anfrage von Angeboten etwa bei Handwerkern sehr gerne angenommen. Insgesamt kamen so im Zeitraum von zwölf Monaten 651 Millionen Suchen zustande, davon bereits mehr als ein Drittel (237 Millionen) über mobile Geräte wie Smartphones und Tablets.

