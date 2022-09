BP plc: Wann die nächste Rallye startet

von Manfred Ries

BP plc. (Monatschart): Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt.

Freitag, 23. September 2022

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute interessant: die …...Rohstoffe! Am Freitag bricht der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent Crude auf 85,92 USD (-5,1%) ein. Damit kostet Brent Crude wieder so viel, wie im Januar 2022 – oder wie im November 2021. Da stellt sich die Frage: Was machen in diesem Umfeld die Öl-Companies? Heute soll es um die britische BP plc. (WKN: 850517) gehen. Kurs der BP-Aktie am Freitag, 23. September an der Börse in London: 4,32 GBP (-5,5%).

Die Company. Die BP plc. – vormals: British Petroleum – ist ein international tätiges, britisches Mineralölunternehmen mit Hauptsitz in London. Mit einem aktuellen KGV(2023e) von ~5,1 und einer Dividendenrendite(2023e) von ~4,8 Prozent überzeugen die Aktien auf der fundamentalen Seite.

Die Ausgangslage. Der neuerliche Rückgang beim Preis für Rohöl lastet auch auf den Notierungen von BP. Gleichwohl überzeugt das Chartbild mit einem langfristigen Aufwärtstrend (A). Die Kurse sind drauf und dran, ihren nächsten Widerstand anzugehen: diesen definieren wir im Bereich ~4,81 GBP. Das bisherige Monats-Candle (roter Pfeil) deutet jedoch auf hohen Abgabedruck im Bereich der 4,81er-Marke hin.

Wie geht es weiter? Die Notierungen von BP scheinen sich vom mittelfristigen Trend des Rohölpreises abzukoppeln: die BP-Aktie steigt de facto seit Dezember 2020. Der Aufwärtstrend wird durch den positiv verlaufenden MA(200) bestätigt. Dieser verstärkt zugleich den Support im Bereich ~3,90 GBP. Angesichts des bestehenden Widerstands sollten etwaige Long-Investments nicht überstürzt angegangen werden; ein Break out über 4,81 GBP wäre vorteilhaft und könnte im Idealfall in eine neue Kursrallye münden. Langfristig betrachtet sieht die Ausgangslage konstruktiv aus – sofern der Öl-Preis mitspielt. Damit ist die BP plc. eine interessante Position für die Watch List.

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.