BP: mit dem nächsten Energiepreisschub nach oben?

Rückschlag durch Wegfall des Russland-Geschäfts bei BP (BP.)! Kauf des führenden Biogas-Produzenten der USA Archea Energy. Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: BP ISIN: GB0007980591

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des britischen Öl- und Gasmultis liegt über 12 Prozent im Halbjahresplus. Nach dem Gap Up am letzten Monatswechsel konnte sich der Kurs oberhalb der leicht steigenden gleitenden Durchschnitten stabilisieren. Die aktuelle Position oberhalb der grünen Linie bietet eine gute Ausgangsposition für einen Long Trade. Voraussetzung wäre neues Momentum an den Märkten der Energierohstoffe

Chart vom 26.04.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 533.10 GBP

Meine Expertenmeinung zu BP.

Meinung: BP steigerte zwar im vergangenen Jahr seien Umsatz um über 70 Prozent, tritt aber beim Gewinn auf der Stelle. Zuletzt sorgte der Wegfall des Russland-Geschäfts für einen Rückschlag. Grundsätzlich verfügt der Konzern aber über gute Kostenstrukturen, eine solide Bilanzen und vielversprechende Aussichten bei seinen Öl- und Gasprojekten. Die Dividendenrendite mit 4.22 Prozent ist auch recht attraktiv. Zur Strategie gehört aber auch der Kauf des führenden Biogas-Produzenten der USA Archea Energy.

Setup

Mögliches Setup: Wir platzieren den Trigger über der letzten Tageskerze und den Stop Loss unter der zuvor genannten Kurslücke. Die nächsten Quartalszahlen gibt es schon am 2. Mai. Da die Kursentwicklung vermutlich vorrangig von den Notierungen bei Öl und Gas abhängt, wäre es eine Überlegung wert, das Wertpapier gegebenenfalls auch über den Termin hinaus zu halten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BP. .

Veröffentlichungsdatum: 27.04.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

