BP: Auf Mehrjahreshoch

Von Manfred Ries

Freitag, 26. August 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt's Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute interessant: die …

...Rohstoffe! Es geht um den britischen Basiswert BP plc. (WKN: 850517). Insbesondere der Börsenmonat August hat die Kurse von BP nach oben getrieben. Der Preis von BP plc. am Freitag, 26. August 2022 an der Heimatbörse in London: 4,58 GBP (-0,6%).

Die Company. Die BP plc. – vormals: British Petroleum – ist ein international tätiges, britisches Mineralölunternehmen mit Hauptsitz in London. Als einer der größten Ölkonzerne weltweit profitiert BP grundsätzlich von steigenden Öl-Preisen. Angesichts der aktuellen Turbulenzen am Rohölmarkt mit Brent-Crude-Preisen ~100 USD je Barrel präsentieren sich die Papiere im Börsenmonat August relativ stark. Mit einem aktuellen KGV(2023e) von ~5,7 und einer Dividendenrendite(2023e) von ~4,6 Prozent überzeugen die Aktien auch auf der fundamentalen Seite.

Die Ausgangslage. Die Papiere von BP plc. präsentieren sich aktuell extrem fest und bewegen sich in einem intakten Aufwärtstrend nach oben. Dieser wird von der ansteigenden 200-Tagelinie begleitet, die den Kursen eine Unterstützung darstellt. Dieser MA(200) verläuft bei aktuell 3,86 GBP. Damit liegen die aktuellen BP-Kurse ~19 Prozent oberhalb ihres gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 200 Handelstage. Rückblickend ist dies aber noch nicht als überkaufte Marktsituation einzustufen. Im Gegenteil: Die Konsolidierungsbewegung der vergangenen vier Monate trug dazu bei, einer Kursüberhitzung vorzubeugen (siehe Slow-Stochastik-Indikator).

Der Ausblick. Im bisherigen Monatsverlauf wurde mit einem Kurs von 4,64 GBP ein Mehrjahreshoch markiert. Letztmalig kostete eine BP-Aktie im Februar 2020 so viel wie heute. Die Charttechnik ist vielversprechend, zumal sich die Titel gegen die jüngste Schwäche bei den Rohöl-Preisen stemmen konnten. Die Kurse sollten sich aber im Idealfall oberhalb von 3,90 GBP (=Support) halten. Ein signifikanter Break out über die 4,56er-GBP-Marke nach oben würde ein weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich ~5 GBP rechtfertigen.

