BMW gibt nach Dividendenabschlag weiter Gas

Die Aktie von BMW ist – hinter Ferrari – im laufenden Börsenjahr der stärkste Autobauer im STOXX® 600 Europe Automobil & Parts Index. Katalysator waren starke Zahlen für das abgelaufene Quartal. Zwar wurden weniger Fahrzeuge ausgeliefert. Dennoch legte der Umsatz und die Gewinnmarge aufgrund der gestiegenen Preise und dem Fokus auf hochpreisige Modelle sowie E-Fahrzeuge zu. Im März wurde das Margenziel für das Geschäftsjahr bereits auf zehn Prozent angehoben. „In diesem Jahr sollen 15 Prozent der verkauften Autos vollelektrisch fahren. 2024 ein Fünftel, 2025 ein Viertel, 2026 ein Drittel“, bestätigte der Konzernchef Olver Zipse bei der Vorlage der Geschäftszahlen. Die Einführung der auf E-Autos ausgerichteten Neue-Klasse-Plattform mit viel leistungsstärkeren und günstigeren Batterien in zwei Jahren soll dabei einen großen Schub geben. Ein seriennahes Modell der neuen Klasse wird voraussichtlich auf der IAA in München im September vorgestellt. Bis 2027 sind sechs Modelle geplant.

Ein weiterer Umsatztreiber war das China-Geschäft. Im Februar 2022 übernahm BMW 25 Prozent am Joint Venture mit Brilliance. Damit haben die Münchener nun 75 Prozent an der chinesischen Tochter und können sie konsolidieren. Damit legt auch die Bedeutung Chinas im gesamten Portfolio deutlich zu. 2022 steuerte China knapp 49 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Ab 2026 sollen E-Modelle der neuen Klasse auch in China auf die Strasse kommen und unter anderem Tesla Konkurrenz machen. Gleichzeitig will Zipse jedoch das US-Geschäft stärken, um die Abhängigkeit von China mittelfristig zu reduzieren. Im Herbst vergangenen Jahres wurde ein 1,7 Milliarden Euro umfassendes Investitionsprogramm gestartet, um die Elektifizierung in den USA voranzutreiben. Die jüngsten Nachrichten des bayerischen Autobauers waren mehrheitlich positiv und stützten die Aktie. Dies gilt auch für das kürzlich angekündigte Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro.

Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von 5,9 und einer Dividendenrendite von 8,3 Prozent (Quelle: Refinitiv) bewertet. Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie daher mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Gleichwohl sind Rücksetzer nicht auszuschließen. Ein schwacher Gesamtmarkt, schwache Absatzzahlen oder andere schlechte Nachrichten des Konzerns oder der Branche könnten die Aktie unter Druck setzen. Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Die Barrieren der unten gewählten Produkte liegen mindestens 20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs von EUR 103. Wird die jeweilige Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht berührt, erhalten Anleger das Bonuslevel ausbezahlt. Investoren bieten sich somit auch bei kleineren Rücksetzern, die Chance auf einen Ertrag. Wird die Barriere jedoch berührt oder unterschritten drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der BMW-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Chart: BMW

Widerstandsmarken: 104,00/109,80/117,50/125,75 EUR

Unterstützungsmarken: 82,30/90,60/94,60/100,00 EUR

Die BMW-Aktie bildete von Oktober 2022 bis Ende Februar diesen Jahres in einen Aufwärtstrend und drehte anschließend in eine Range zwischen EUR 94,60 und EUR 104,00. Vergangene Woche gelang der Ausbruch nach oben. Mit dem Dividendenanschlag sackte das Papier zurück in den Seitwärtstrend. In den zurückliegenden beide Handelstagen mobilisierten die Bullen neue Kräfte und drücken bereits gegen die Widerstandsmarke von EUR 104. Der MACD signalisiert anziehendes Aufwärtsmomentum. Gelingt erneut der Ausbruch über EUR 104, liegt die nächste Hürde auf Höhe des jüngsten Hochs bei 109,80 und im weiteren Verlauf bei EUR 117,50. Unterstützung findet die Aktie zwischen EUR 94,60 und EUR 100. Die Bären dürften frühestens unterhalb von EUR 94,60 das Steuer in die Hand nehmen.

Betrachtungszeitraum: 01.02.2022–19.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in EUR

Bonuslevel/Cap in EUR

Finaler Beobachtungstag

BMW

HC6N8C

112,29

75,00

120,00

15.12.2023

BMW

HC5N9G

125,59

80,00

145,00

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

BMW

HC15YA

23,93

68,35028

76,894065

3

Open End

BMW

HC3WZA

15,53

82,018089

92,27035

5

Open End

BMW

HC4MPF

8,08

95,685899

100,470194

15

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

BMW

HC282D

3,85

136,666861

128,125182

-3

Open End

BMW

HC3HJG

2,99

122,999052

112,753231

-5

Open End

BMW

HC64TK

4,02

109,331243

104,542535

-15

Open End



Betrachtungszeitraum: 20.05.2018 – 19.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Faktor Optionsscheine Long auf BMW für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieFaktor Optionsscheine Short auf BMW für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf die Aktie der BMW finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

