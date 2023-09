BMW: Zwischenhoch in der Abwärtssequenz!

Die zunehmende chinesische Konkurrenz für BMW im Markt für Elektroautos hat die letzten Wochen stark auf die Kursentwicklung gedrückt. Ausgangspunkt für die Kurserosion war die Präsentation der Quartalszahlen am 3. August 2023. Die niedrigen erwarteten KGVs für die Jahre 2023 bis 2025 kündigen zukünftige Herausforderungen an.

Die EU sei am wirtschaftlichen Austausch mit China interessiert, zugleich aber entschlossen, sich gegen unfaire Handelspraktiken zu verteidigen. Diese Vorgehensweise entspricht einem Balanceakt und es bleicht zu hoffen, dass der deutschen Autoindustrie tendenziell nicht das gleiche Schicksal wie der europäischen Solarindustrie droht. Diese wurde vor zehn Jahren von hochsubventionierten chinesischen Wettbewerbern aus dem Markt gedrängt. Die globalen Märkte werden jetzt mit billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt. Eine Subventionsuntersuchung gegen chinesische E-Autobauer könnte nach Einschätzung von Ferdinand Dudenhöffer nach hinten losgehen. Vor allem für die deutsche Autoindustrie stehe sehr viel auf dem Spiel, sagte der Direktor des Centers Automotive Research gestern der Deutschen Presse-Agentur. Die Deutschen verkauften 30 bis 40 Prozent ihrer Autos auf dem chinesischen Markt und wären nach seiner Einschätzung die erste Zielscheibe von Gegenmaßnahmen.

Zum Chart

Wie man es dreht und wendet, es kommen unruhigere Zeiten auf die deutsche Autoindustrie zu. Der aktuelle Aktienkurs von BMW hat die Anfang Oktober 2022 gebildete Aufwärtssequenz durchbrochen. Der endgültige Bruch und die folgende Abwärtsentwicklung ist auf die für die Aktionäre enttäuschende Halbjahresbilanz zurückzuführen. Im historischen Vergleich ist der Aktienkurs schon sehr weit gelaufen und das All Time High vom 17. März 2015 bei 123,76 Euro erschien in Reichweite. Aktuell hat der Aktienkurs den Supportbereich bei 93,02 Euro verteidigt und konnte sich ein wenig nach oben bis zum Wert von 96,80 Euro hinarbeiten. Zieht man fundamentale Kennzahlen wie das KGV heran, schaut die Aktie von BMW günstig aus. Bis in das Jahr 2025 sind konstante Gewinne eingeplant, wodurch das erwartete KGV in diesen Jahren relativ stabil zwischen 5,55 und 6,01 verharrt. Dabei ist die vorteilhafte Kursentwicklung umso bemerkenswerter, als dass der Ukrainekrieg vor gut eineinhalb Jahren die damals vorherrschende Aufwärtssequenz beendete. Innerhalb weniger Tage verlor die Aktie 30 Prozent an Wert und bildete danach eine Seitwärtsrange aus, die bis 30. Dezember 2022 Bestand hatte.

BMW AG St (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

100,00 // 104,06 Euro

Unterstützungen:

93,02 // 85,79 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Short (WKN JL2EK9) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie von BMW in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,27 profitieren. Das Ziel sei bei 85,79 Euro angenommen (3,92 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 30 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 104,06 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,09 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

JL2EK9

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

2,89 – 2,94 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

124,95 Euro

Basiswert:

BMW AG St

KO-Schwelle:

124,95 Euro

akt. Kurs Basiswert:

96,08 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,92 Euro

Hebel:

3,27

Kurschance:

+ 39 Prozent

Quelle J.P. Morgan



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.