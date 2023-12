BMW: US-Zinsentscheid bestimmt das aktuelle Momentum!

Die jüngst entspanntere Zinsentwicklung hat auch den Aktienkurs von BMW angeschoben. Einen weiteren Wegweiser stellt die heutige Veröffentlichung der US-Zinspolitik dar. Auch danach bleibt es für das BMW-Management spannend, nachdem die Transformation hin zur Elektromobilität im Lichte der chinesischen Konkurrenz gestemmt werden muss.

Das Aufkommen preiswerter chinesischer Elektrofahrzeuge hat den Druck auf die etablierten Automobilhersteller erhöht. Sie drängen ihrerseits Hersteller von Batteriematerialien bis hin zu Chiphersteller, die Kosten zu drücken, um erschwingliche Elektrofahrzeuge schneller als geplant zu entwickeln. Die Autoproduzenten wenden sich jetzt nur noch erschwinglichen Fahrzeugen zu, weil sie wissen, dass sie sonst den Anschluss an die chinesischen Hersteller verlieren. Auch Premium-Automobilhersteller wie BMW wollen die Kosten für E-Fahrzeuge senken. Das in Michigan ansässige Unternehmen „Our-Next-Energy“ kann BMW ein Batterie-Paket anbieten, das eine konstante Reichweite zu geringeren Kosten beinhaltet. Bisher kostet der Durchschnittspreis 130 USD/kWh. Das Angebot umfasst nun eine Reduktion auf 75 USD/kWh.

Zum Chart

Wie man es dreht und wendet, es kommen herausfordernde Zeiten auf die deutsche Autoindustrie zu. Der Aktienkurs von BMW hat die Anfang Oktober 2022 gebildete Aufwärtssequenz Mitte Juli 2023 durchbrochen. Der endgültige Bruch und die folgende Abwärtsentwicklung sind auf die für die Aktionäre enttäuschende Halbjahresbilanz zurückzuführen. Im historischen Vergleich ist der Aktienkurs schon sehr weit gelaufen und das All Time High vom 17. März 2015 bei 123,76 Euro erschien in Reichweite. Aktuell wurde die Unterstützung bei 85,79 Euro verteidigt und das Papier hat sowohl den Widerstand bei 93,02 Euro als auch die Magic Number bei 100 Euro überwunden. Ob das Momentum anhalten wird, entscheidet sich auch heute, Mittwoch, um 20 Uhr MEZ, wenn der Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank veröffentlicht wird. Mittelfristig betrachtet tummeln sich die erwarteten KGVs von 2023 bis 2025 aktuell zwischen 5,27 und 5,67, was im historischen Vergleich eher günstiger ausfällt. Die Aktie notiert mit einem Risikozuschlag, was der Transformation in das Elektrozeitalter geschuldet ist.

BMW AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

104,06 // 113,46 Euro

Unterstützungen:

100,00 // 93,02 Euro



Fazit

Die vorteilhafte Zinsentwicklung hat auch den Aktienkurs von BMW angeschoben. Einen weiteren Wegweiser stellt der heutige US-Zinsentscheid um 20 Uhr MEZ dar.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN VU4R11) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der BMW-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,01 profitieren. Das Ziel sei bei 109,92 Euro angenommen (3,40 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 94,85 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs 1,89 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU4R11

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

2,50 – 2,54 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

76,09 Euro

Basiswert:

BMW AG

KO-Schwelle:

76,09 Euro

akt. Kurs Basiswert:

100,94 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,40 Euro

Hebel:

4,01

Kurschance:

+ 34 Prozent

Quelle: Vontobel



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.