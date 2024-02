BMW: Marktanteil steigt in China überproportional!

In einem schwierigen Umfeld ist es dem BMW-Konzern gelungen, Marktanteile im kompetitiven Markt China zu gewinnen. Trotz geplanter Steigerung der Produktion stecken die erwarteten KGVs bis in das Jahr 2026 an der Marke von 6 fest. Hier fordern die Marktteilnehmer offensichtlich einen Risikozuschlag wegen der Transformation in das Elektrozeitalter.

Laut einer Auswertung der Unternehmensberatung PwC haben die deutschen Automobilhersteller bei Elektroautos Boden gutgemacht. Im größten Absatzmarkt China verkauften sie im abgelaufenen Jahr 49 Prozent mehr Elektroautos als im Vorjahr und wuchsen damit doppelt so schnell wie der Gesamtmarkt. BMW erzielte weltweit im vergangenen Jahr mit 2,55 Millionen Autos einen Rekordabsatz, davon waren jedoch 85 Prozent Autos mit Verbrennungsmotor. CEO Oliver Zipse hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 mehr als die Hälfte des Absatzes mit Elektroautos zu erreichen und will eine Gesamtjahresproduktion von drei Millionen Fahrzeugen erzielen. Anders als die Konkurrenten Audi und Mercedes nennt BMW kein konkretes Datum für den Ausstieg aus dem Verbrennergeschäft.

Zum Chart

Der Aktienkurs von BMW hat die Anfang Oktober 2022 gebildete Aufwärtssequenz Mitte Juli 2023 durchbrochen. Der endgültige Bruch und die folgende Abwärtsentwicklung sind auf die für die Aktionäre enttäuschende Halbjahresbilanz vom 3. August 2023 zurückzuführen. Im historischen Vergleich ist der Aktienkurs schon sehr weit gelaufen und das All Time High vom 17. März 2015 bei 123,76 Euro erschien in Reichweite. Aktuell wurde die Unterstützung bei 85,79 Euro verteidigt und das Papier hat sowohl den Widerstand bei 93,02 Euro als auch die Magic Number bei 100 Euro überwunden. Nach einer kurzen Seitwärtsphase gab der Kurs bis zur Unterstützung bei 93,02 Euro nach, konnte sich aber auf dieser Basis wieder leicht auf aktuell 97,03 Euro stabilisieren. Das Momentum sollte das Papier wieder bis in den Widerstandsbereich zwischen 100,00 und 104,06 Euro heben. Mittelfristig betrachtet tummeln sich die erwarteten KGVs von 2023 bis 2026 aktuell zwischen 5,88 und 6,10, was im historischen Vergleich eher günstiger ausfällt. Die Aktie notiert mit einem Risikozuschlag, was der Transformation in das Elektrozeitalter geschuldet ist.

BMW AG St. (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

100,00 // 104,06 Euro

Unterstützungen:

93,02 // 85,79 Euro



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden BMW-Aktie bis auf 105,64 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JB2HUC) überproportional mit einem Omega von 5,59 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 32 % und dem Ziel bei 105,64 Euro (1,24 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 05.03.2024 eine Rendite von rund 48 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 90,57 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 37 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,29 zu 1, wenn bei 90,57 Euro (0,53 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

JB2HUC

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,87 – 0,90 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

100,00 Euro

Basiswert:

BMW AG St.

akt. Kurs Basiswert:

97,03 Euro

Laufzeit:

20.06.2025

Kursziel:

0,53 Euro

Omega:

5,59

Kurschance:

+ 51 Prozent

Quelle J.P. Morgan



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.