BMW: Konsolidierung nach starkem Kurszuwachs fällig!

Das niedrige KGV 2022 von BMW bei 3,12 fußt auch auf der Annahme der Aktionäre, dass BMW im Zukunftsmarkt Elektromobilität erst eine Marktpräsenz gewinnen muss. Charttechnisch testet die BMW-Aktie wieder einmal die magic Number bei 100 Euro.

Die deutschen Autohersteller haben mit ihren Elektroautos in China noch keine nennenswerten Marktanteile erreicht. Lokale Marken wie BYD, NIO oder XPENG und der US-Hersteller Tesla verkaufen deutlich mehr batteriebetriebene Fahrzeuge als die deutschen Konzerne. Demnach kam Volkswagen mit reinen Elektrofahrzeugen nur auf einen Marktanteil von 2,4 Prozent. BMW, Mercedes und Audi scheiterten mit 0,8, 0,3 und 0,1 Prozent sogar an der Ein-Prozent-Hürde. Für deutsche Hersteller ist das ein Alarmzeichen. Sie sind abhängig vom chinesischen Markt. Hier verkaufen sie mehr als ein Drittel ihrer Fahrzeuge, Autos deutscher Hersteller in China haben einen Anteil von einem Fünftel an den Neuzulassungen. Die starke Position der Deutschen in Fernost wird sich jedoch nicht über Nacht auflösen.

Zum Chart

Der Aufwärtstrend des Aktienkurses von BMW wurde exakt vor einem Jahr durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine gebrochen. Innerhalb weniger Tage verlor die Aktie 30 Prozent an Wert und bildete danach eine Seitwärtsrange aus, die bis 30. Dezember 2022 Bestand hatte. Die Range wird vom Level bei 71,15 Euro an der Unterseite und vom Level bei 83,93 Euro an der Oberseite eingefasst. Anfang Januar 2023 war auch die Aktie von BMW Teil des breiten Anstieges der deutschen Aktien. Bis zur magic Number bei 100 Euro verzeichnete die Aktie ein Kursplus von knapp 19 Prozent. Seit 9. Februar wird die 100er-Marke getestet, aber nicht überschritten. Nach dem rasanten Kursanstieg könnte auch wieder eine Konsolidierung eintreten. Auch ein Kursrückgang ist nicht auszuschließen. Die Marktschwäche von BMW bei Elektroautos in China, der Ukrainekrieg und steigende Leitzinsen lasten auf der Kursentwicklung. Unter der Prämisse einer Entschärfung des Ukrainekrieges sollte auch eine weitere Kurssteigerung denkbar sein.

BMW (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

100,00 // 109,21 Euro

Unterstützungen:

89,87 // 83,93 Euro



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer fallenden BMW-Aktie bis auf 88,56 Euro ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN JS7WDG) überproportional mit einem Omega von -3,78 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 20 % und dem Ziel bei 88,56 Euro (1,42 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 28.03.2023 eine Rendite von rund 60 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 109,21 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 40 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,54 zu 1, wenn bei 109,21 Euro (0,53 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

JS7WDG

Typ:

Put-Optionsschein

akt. Kurs:

1,08 – 1,13 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

90,00 Euro

Basiswert:

BMW AG

akt. Kurs Basiswert:

99,65 Euro

Laufzeit:

20.12.2024

Kursziel:

1,42 Euro

Omega:

-3,78

Kurschance:

+ 60 Prozent

Quelle J.P. Morgan



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.