BMW: Härtere Zeiten voraus!

Die zunehmende chinesische Konkurrenz für BMW im Markt für Elektroautos hat die letzten Wochen stark auf die Kursentwicklung gedrückt. Ausgangspunkt für die Kurserosion war die Präsentation der Quartalszahlen am 3. August 2023. Die Veröffentlichung der Zahlen am kommenden Freitag ist ein weiterer Wegweiser.

Der Autobranchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht chinesische Hersteller im Vergleich zu deutschen Branchengrößen um Jahre voraus und hofft deshalb auf Zusammenarbeit zwischen den Marken. Geschieht dies nicht, werde der Preiswettbewerb mit den Chinesen hart. Damit müssen sich auch die Deutschen auseinandersetzen. Mit Tesla ist dieser Preiswettbewerb im Elektroautosegment bereits voll im Gange. Das verheißt nichts Gutes für die Margen bei den deutschen Autobauern wie BMW. Ein Lichtblick könnte die Untersuchung der EU-Kommission sein. Sie stieß Anfang Oktober eine Untersuchung gegen chinesische Subventionen für E-Autos an. Brüssel sieht in den Hilfszahlungen einen marktverzerrenden Wettbewerbsvorteil für Chinas Produzenten. Eine chinesische Gegenreaktion etwa durch neue Einfuhrzölle könnte jedoch die deutsche Autoindustrie schädigen.

Zum Chart

Wie man es dreht und wendet, es kommen unruhigere Zeiten auf die deutsche Autoindustrie zu. Der Aktienkurs von BMW hat die Anfang Oktober 2022 gebildete Aufwärtssequenz Mitte Juli durchbrochen. Der endgültige Bruch und die folgende Abwärtsentwicklung sind auf die für die Aktionäre enttäuschende Halbjahresbilanz zurückzuführen. Im historischen Vergleich ist der Aktienkurs schon sehr weit gelaufen und das All Time High vom 17. März 2015 bei 123,76 Euro erschien in Reichweite. Aktuell nähert sich der Aktienkurs dem Supportbereich bei 85,79 Euro, nachdem der Unterstützungsbereich rund um das Niveau bei 93,02 Euro nach unten durchschritten wurde. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Eroberung von Marktanteilen im Segment für Elektroautos im Lichte der Kostenstruktur bei BMW immer schwieriger wird. Der Kurs könnte daher in Zukunft den Supportbereich bei 85,79 Euro testen. Wird diese Marke unterschritten, ist ein Durchmarsch bis zum Level bei 80,53 Euro möglich.

BMW AG St (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

93,02 // 100,00 Euro

Unterstützungen:

85,79 // 80,53 Euro



Fazit

Die zunehmende chinesische Konkurrenz für BMW im Markt für Elektroautos hat die letzten Wochen stark auf die Kursentwicklung gedrückt.

Mit einem Open End Turbo Short (WKN MB9G7J) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der BMW-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,89 profitieren. Das Ziel sei bei 80,53 Euro angenommen (2,95 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 93,02 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,70 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

MB9G7J

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

2,21 – 2,22 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

109,93 Euro

Basiswert:

BMW AG St

KO-Schwelle:

109,93 Euro

akt. Kurs Basiswert:

87,86 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

2,95 Euro

Hebel:

3,89

Kurschance:

+ 31 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.